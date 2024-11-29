«Перфоманс Лаб» представила обновленную версию DataSan: решение для защиты данных в условиях ужесточения законодательства

Компания «Перфоманс Лаб», резидент «Сколково» и разработчик технологий обезличивания данных, представила обновленную версию DataSan. Продукт адаптирован к новым требованиям законодательства о защите персональных данных, которые ужесточили ответственность за их утечки. Об этом CNews сообщили представители «Перфоманс Лаб».

Ключевые технические улучшения DataSan:

Скорость обработки данных. Оптимизация движка позволила сократить время обезличивания данных вдвое. Например, обработка 37 ТБ теперь занимает 32–36 часов вместо прежних 80.

Расширенный модуль профилирования. Новая версия автоматически находит и классифицирует персональные данные даже в устаревших и необслуживаемых базах, минимизируя риски утечек.

Улучшенная производительность. Система способна обезличивать до 1 млн строк данных менее чем за минуту.

Интеграция с популярными СУБД. DataSan поддерживает PostgreSQL, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server и другие системы, что делает его универсальным инструментом для любой инфраструктуры.

Экономичность. Решение работает на существующих мощностях клиента, не требуя дополнительных затрат на инфраструктуру.

С вступлением в силу новых поправок к закону «О персональных данных» компании обязаны обеспечивать высокий уровень безопасности для защиты информации клиентов. DataSan соответствует этим требованиям, включая нормы приказа Роскомнадзора №996, и внесен в реестр отечественного ПО. DataSan также вошел в репозиторий Ассоциации ФинТех.

«В условиях новых вызовов наша задача — предложить компаниям инструмент, который не только защищает данные, но и позволяет бизнесу работать эффективно, сберегая ресурсы», — отметил Владимир Каширский, генеральный директор «Перфоманс Лаб».

Ключевые характеристики DataSan: Полная сохранность структуры данных, обеспечивающая их работоспособность после обезличивания. Интеграция в CI/CD-процессы, что ускоряет тестирование и разработку. Устойчивость к атакам, надежная защита данных от декодирования. Продукт обеспечивает гибкую настройку под потребности конкретного бизнеса.