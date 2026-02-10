Разделы

Performance Lab DataSan Датасан

Performance Lab - DataSan - Датасан

Группа "Перфоманс Лаб", резидент "Сколково", объявила весной 2024 года  о запуске DataSan, прорывного решения в области деперсонализации данных. Разработанное с применением  технологий хэширования и маппинга, DataSan предлагает услугу анонимизации данных, сохраняя при этом их функциональную ценность. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.02.2026 В продукте «Датасан» появился модуль для ускоренного обезличивания 2
07.10.2025 «Перфоманс Лаб» добавила в DataSan ИИ-профилирование для ускорения и повышения точности обезличивания данных 1
29.11.2024 «Перфоманс Лаб» представила обновленную версию DataSan: решение для защиты данных в условиях ужесточения законодательства 1
06.03.2024 Резидент «Сколково» вывел на рынок новое решение для деперсонализации базы данных DataSan 1
05.03.2024 Исследование «Перфоманс Лаб»: Несмотря на нестабильность автотестов, нехватку компетенций и высокую стоимость внедрения, 80% команд успешно автоматизируют тестирование в России. 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Performance Lab и организации, системы, технологии, персоны:

Performance Lab - Перфоманс Лаб 40 4
Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 16 1
Oracle Corporation 6902 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8301 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1399 1
Альфа-Банк 1888 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1683 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 217 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 3
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 132 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8785 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4582 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5977 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73761 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1283 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 484 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 777 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31997 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
DevOps - Development и Operations 1096 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18703 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 455 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1567 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 1
JavaScript - JS - язык программирования 1341 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1165 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
Каширский Владимир 6 2
Никитин Руслан 3 1
Жидков Василий 2 1
Колесник Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158282 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2558 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10427 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 204 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Селен - Selenium - химический элемент 36 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3217 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 440 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418199, в очереди разбора - 726362.
Создано именных указателей - 190349.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

