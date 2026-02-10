Performance Lab - DataSan - Датасан

Группа "Перфоманс Лаб", резидент "Сколково", объявила весной 2024 года о запуске DataSan, прорывного решения в области деперсонализации данных. Разработанное с применением технологий хэширования и маппинга, DataSan предлагает услугу анонимизации данных, сохраняя при этом их функциональную ценность.