В продукте «Датасан» появился модуль для ускоренного обезличивания

«Перфоманс Лаб», российский разработчик решения для обезличивания данных «Датасан», объявил о выпуске крупного обновления продукта. Ключевое нововведение — модуль усечения данных, который позволяет значительно сократить объем тестовых баз, сохраняя при этом их логику и целостность. Об этом CNews сообщили представители «Перфоманс Лаб».

Новый модуль позволяет создавать минимально приемлемые по размеру копии баз данных, которые необходимы для разработки и тестирования. Это ускоряет процесс обезличивания данных в четыре раза по сравнению с обработкой полной базы.

Модуль работает по заданным условиям, позволяя удалять из базы ненужные записи с сохранением их связей и зависимостей. Он может применять методы каскадного удаления или переносить «дельту» данных в новую таблицу. Усечение можно настроить по различным параметрам: дате, географическим признакам, маске идентификатора (например, серии паспорта или номера телефона) или полу.

«Модуль усечения значительно сокращает время деперсонализации, при этом сохраняя ее пригодность для тестирования. Функция незаменима при инцидент-менеджменте, когда нужно оперативно передать обезличенные данные для анализа и локализации проблемы», — сказал Василий Жидков, владелец продукта «Датасан».

Пример использования: в мобильном приложении был зафиксирован сбой, проявившийся только в одном регионе. Чтобы локализовать проблему, QA-подрядчику нужно получить обезличенную копию базы данных. С помощью нового модуля базу можно быстро усечь базу по географическому признаку, уменьшить ее размер и передать разработчикам в соответствии с требованиями законодательства (например, Приказ Роскомнадзора №140), не нарушая логику и архитектуру БД.

Обновление уже доступно всем пользователям продукта «Датасан».

