«Перфоманс лаб» повысила производительность сайта ритейлера по продаже обуви Birkenstock перед сезоном распродаж более чем в два раза.

Интернет-магазин обуви Birkenstock готовился к большой распродаже. Ожидалось, что посещаемость сайта вырастет в пять раз, поэтому заказчик должен был оценить, сможет ли сайт справиться с возросшей нагрузкой в пиковый период.

Для решения задачи, связанной с предстоящей нагрузкой, Birkenstock обратился к «Перфоманс лаб». Специалисты «Перфоманс лаб» решили использовать собственно разработанное решение boomq.io для создания сценария нагрузочного тестирования на основе данных клиента из Google Analytics. Были проведены две итерации тестирования. Первая итерация показала, что сайт не подготовлен к увеличению посещаемости. Кеширование веб-сервера не было настроено, а конфигурации NGINX и БД были неоптимальными, поэтому веб-сайт мог выдержать только трехкратное увеличение трафика, а не пятикратное увеличение, как ожидал заказчик.

По результатам первых тестов нагрузочного тестирования «Перфоманс лаб» дал заказчику подробные рекомендации по оптимизации сайта. Когда оптимизация была завершена, была выполнена вторая итерация тестирования, которая показала, что оптимизированный веб-сайт может выдержать семикратное увеличение трафика. В итоге, заказчик получил сравнительный отчет по результатам испытаний, включая полную минимизацию критических ошибок, включая реализацию уменьшения время отклика до 12 секунд. Теперь сайт клиента может выдержать 700 одновременных посетителей, таким образом, производительность выросла более чем вдвое (с 300 до 700), хотя первоначально клиент планировал эффективно настроить сайт при одновременном входе 500 покупателей.

Нагрузочное тестирование с помощью Boomq.io помогло нашему клиенту найти недостатки в архитектуре своего веб-сайта. Рекомендации специалистов «Перфоманс лаб» повысили эффективность сайта более чем в два раза, вследствие чего портал стал готовым к любой маркетинговой кампании в высокий сезон продаж. По завершении проекта заказчик получил полностью настроенный сценарий тестирования, поэтому в будущем он может провести нагрузочное тестирование самостоятельно.

Стоит отметить, что именно благодаря разработке инновационного продукта Boomq.io, компания «Перфоманс лаб» стала резидентом кластера информационных технологий Фонда «Сколково».