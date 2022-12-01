«Перфоманс лаб» анонсирует новые решения и услуги

Компания «Перфоманс лаб» представила рынку обновленные решения и услуги: Boomq c Low-code, новый продукт деперсонализации данных Deperson, усовершенствованную услугу DevOps 2.0 и методологию ОПТ. Об этом CNews сообщили представители «Перфоманс лаб».

Инструмент нагрузочного тестирования Boomq стал проще для обычного пользователя

За 15 лет существования «Перфоманс лаб» в процессе реализации проектов было разработано более 60 методологий, подходов, эмуляторов и инструментов. Одним из самых популярных остается Boomq — решение для проведения нагрузочного тестирования (НТ). Boomq создает нагрузку и показывает результаты проверок, автоматизирует нагрузочное тестирование при встраивании в CI/CD, наглядно показывает изменения ключевых метрик для каждого релиза и выполняет многие другие задачи. Обновленное решение Boomq теперь доступно большему количеству пользователей — платформу можно использовать без высококвалифицированных инженеров в компании. Она доступна не только программистам и техническим специалистам, но и обычному пользователю, так как в Boomq есть возможность использования Low-code редактора и инфраструктуры в облаке.

Нагрузочное тестирование очень важно в процессе выпуска продукта на рынок. Как показала практика, к сожалению, большинство команд выпускают релизы без нагрузочного тестирования, потому что не обладают необходимыми для него компетенциями. Вторая, менее распространенная причина — долгое развертывание инфраструктуры НТ. Игнорирование НТ ведет к увеличению сроков выпуска продукта и постоянным доработкам при выявлении ошибок в использовании — то есть к увеличению стоимости продукта, потере лояльности клиентов, а иногда и к большим финансовым потерям.

Сегодня Boomq является оптимальным решением для компаний ввиду актуальных требований безопасности, задач импортозамещения, доступности и непрерывной поддержки платформы.

Решение Deperson обезличивает 1 млн строк менее чем за минуту

Deperson — решение для деперсонализации (маскирования) баз данных. Специалисты «Перфоманс лаб» разработали его на основании опыта проектов, на которых для эффективного процесса необходимо было использовать конфиденциальную информацию. Деперсонализация данных помогла сделать процесс тестирования максимально защищенным и безопасным для клиента, и как следствие, более быстрым и качественным.

Как показывает практика, практически все организации сталкиваются с проблемами обезличивания данных. Например, вендоры не могут работать без доступа к данным, отсутствуют технологии обезличивания интегрированных контуров, маскирование данных занимает длительное время. В зависимости от выбранных решений, обезличивание большого объема данных может занимать длительное время, поэтому задача теряет свою актуальность, и многие команды к ней даже не приступают.

Решение Deperson позволяет обезличивать конфиденциальную информацию, сохраняя работоспособность системы. Показатель обезличивания в миллион строк за 49 секунд — не предел для Deperson. В зависимости от мощности машин, особенностей серверов и систем скорость может быть и выше.

Среди преимуществ Deperson стоит отметить поддержку целостности в разных базах, высокую скорость и уровень защищенности данных, автоматический поиск полей для обезличивания, возможность возобновления процесса деперсонализации. Важным преимуществом является открытое API, которое позволяет автоматизировать процесс обезличивания данных и осуществлять запуск различными инструментами: Jenkins, TeamCity.

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В настоящий момент поддержка «Перфоманс лаб» обеспечивает полный цикл работ для клиента в проектах по деперсонализации, начиная с аналитики и заканчивая поддержкой.

«Перфоманс лаб» занимается не только всеми видами тестирования, но и заказной разработкой ПО. Сегодня компания предоставляет клиентам усовершенствованную услугу DevOps 2.0, используя собственную запатентованную технологию QGN (Quality Gate Next). Использование QGN позволяет быстро обнаружить и исправить дефекты.

«Перфоманс лаб» предоставляет такие услуги, как разработка и внедрение DevOps решений, разработка аналитической отчетности на основе BI-систем, предоставление команд или отдельных специалистов разработки/outstaff. Работа происходит в основных технологических стеках: Java, JS, Vue, React, Git, Gitlab, Jenkins, Groovy.

«Перфоманс лаб» внедряет DevOps в рамках отдельной услуги. Используя методологию DevOps в едином процессе, команда компании сможет увеличить Time to Market и повысить качество, исходя из потребностей бизнеса. Как показала практика, более половины компаний считают показатель Time to Market очень важной частью своей корпоративной стратегии.

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Методология оценки зрелости процесса тестирования (ОПТ) «Перфоманс лаб» имеет 15-летнюю историю. В результате обобщения опыта появилась услуга ОПТ. ОПТ существует уже пять лет. Изначально услуга базировалась на международных стандартах качества, таких как ISO и ISTQB, затем обогащалась более современными методологиями CMMI, TMMI и Quality Gates Next, TPI NEXT. Аудит процесса обеспечения качества позволяет определить уровень его зрелости. Он проводится по уникальной запатентованной методологии «ОПТ» с выявлением узких мест и планом корректирующих мероприятий для их устранения. Современная версия ОПТ полностью адаптирована под современные вызовы индустрии, для которых могут быть собраны конфигурации с разными акцентами в таких направлениях, как Agile Practices, Shift Left, Test Flow и DevOps.

Главная цель решения — предоставить клиенту последовательный путь трансформации процесса обеспечения качества, повысить его прозрачность, управляемость, эффективность и удобство при дальнейшем масштабировании. По результатам аудита и их анализа эксперты могут выработать индивидуальные рекомендации в виде дорожной карты с достижением ожидаемых результатов в договорные сроки. Также в рамках услуги ОПТ клиенту предоставляется информация (бенчмаркинг) для сравнительного конкурентного анализа среди других заказчиков в рамках отрасли.

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«Перфоманс лаб» — участник рынка в области независимого тестирования и обеспечения качества программного обеспечения. Занимается всеми видами тестирования сложных ИТ-систем, аудитом, оптимизацией производительности и заказной разработкой ПО. Продукты и услуги «Перфоманс лаб» используются в финансовом секторе, ритейле, телекоме, медицине и других секторах бизнеса в России и за рубежом. Среди клиентов компании в России более 30 банков, «большая тройка» операторов мобильной связи, предприятия ритейла и государственного сектора.