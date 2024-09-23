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«Перфоманс Лаб» обновила решение для нагрузочного тестирования Boomq

Компания «Перфоманс Лаб» анонсировала обновление отечественного решения по нагрузочному тестированию Boomq, в котором появилась новая встроенная функция ИИ – ноу-хау компании «Перфоманс Лаб».

Сегодня нагрузочное тестирование ИТ-систем востребовано бизнесом, и как показывает практика все большему количеству компаний оно становится интересным и полезным. Это – финтех, ритейл, телеком-компании, и все они заинтересованы в том, чтобы быстро и профессионально с помощью правильных решений и специалистов в этой области выходить на новый уровень, ускоряя внутренние процессы и снижая затраты.

Денис Филатов, старший аналитик данных из команды продукта Boomq, отмечает, что можно ускорить нагрузочное тестирование с помощью отечественного инструмента нагрузочного тестирования Boomq в разы. По его словам, преимущество Boomq состоит в том, что это простое в использовании и многофункциональное решение с удобным интерфейсом, экономящее ресурсы и время как представителям ИТ-инженерии, так и пользователям без специальных знаний. Продукт постоянно дорабатывается, и сегодня в него встроена функция ИИ, с помощью которой генерируются отчеты. Теперь в инструменте есть возможность автоматического поиска аномалий, отправки уведомлений о них, а также автоматической генерации отчетов как по результатам ИИ-анализа индивидуальной транзакции, так и всего теста.

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Безопасность

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