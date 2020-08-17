«Перфоманс Лаб» выпустила новый инструмент нагрузочного тестирования Boomq Enterprise

Учитывая сегодняшние тенденции ИТ-рынка, дороговизну тестирования решений для бизнеса, общую низкую скорость тестирования, компанией «Перфоманс Лаб» было создано решение на российском рынке для повышения качества ИТ-продуктов. Теперь наряду с существующим SaaS-продуктом Boomq (Cloud) компании «Перформанс Лаб» рынок пополнился новейшим инструментом нагрузочного тестирования Boomq Enterprise, который можно приобрести как полнофункциональное коробочное решение.

Среди главных преимуществ Boomq Enterprise компания-разработчик отмечает, что он обладает не такой высокой стоимостью как, например, его ближайший зарубежный конкурент LoadRunner, отличается удобным веб-интерфейсом управления нагрузочным тестированием, начиная от этапа настройки проекта и создания нагрузки, и заканчивая анализом результатов проведенных тестов, а также имеет единый формат отчетности для всех команд проекта. Boomq Enterprise совместим с Apache JMeter, в нем есть возможность реализовывать кастомизацию отчетов, возможно автоматизированное создание профилей, присутствует управление распределенным тестированием, чего нет во многих конкурирующих решениях.

«Boomq Enterprise – это первый в России продукт по нагрузочному тестированию с широкой функциональностью по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами. Конкурентные продукты в России по разным причинам зачастую недоступны многим государственным компаниям и финансовым организациям. Наш же продукт разработан для широкого сегмента компаний и может быть применен в самых различных отраслях, а также является разработкой, включенной в реестр решений, сертифицированных для импортозамещения, что важно, например, государственным компаниям, и будет эффективным решением задач наших будущих клиентов, – отметил основатель и генеральный директор компании «Перфоманс Лаб» Юрий Ковалев. – Новый инструмент имеет высококвалифицированную поддержку пользователей в России. Boomq Enterprise рассчитан на любое количество пользователей и отвечает при этом всем требованиям корпоративной безопасности».

Руководитель продукта Boomq Enterprise Владимир Кувшинов сказал: «Наш инструмент поддерживает современные приложения Web, Mobile, API. Boomq Enterprise разворачивается не из облака, а в инфраструктуре клиента в виде удобного коробочного решения, что является важным требованием для государственных и финтех компаний, связанных с безопасностью. Boomq Enterprise благодаря своим возможностям сокращает время и затраты на тестирование приложений, и используя его, можно в онлайн режиме проводить мониторинг процесса тестирования».

В зависимости от нужд клиента кастомизированный продукт Boomq Enterprise можно дорабатывать под запросы бизнеса. Благодаря современным технологическим характеристикам с Boomq Enterprise можно проводить одновременное нагрузочное тестирование одного или нескольких проектов, использовать общие ресурсы тестирований, просматривать проекты из различных локаций.

Потенциальные клиенты могут записаться в лист ожидания на пилотный проект, и по его завершению внедрить Boomq Enterprise.