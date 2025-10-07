Разделы

Performance Lab DataSan


Группа "Перфоманс Лаб", резидент "Сколково", объявила весной 2024 года  о запуске DataSan, прорывного решения в области деперсонализации данных. Разработанное с применением  технологий хэширования и маппинга, DataSan предлагает услугу анонимизации данных, сохраняя при этом их функциональную ценность. 

УПОМИНАНИЯ


07.10.2025 «Перфоманс Лаб» добавила в DataSan ИИ-профилирование для ускорения и повышения точности обезличивания данных 1
29.11.2024 «Перфоманс Лаб» представила обновленную версию DataSan: решение для защиты данных в условиях ужесточения законодательства 1
06.03.2024 Резидент «Сколково» вывел на рынок новое решение для деперсонализации базы данных DataSan 1
05.03.2024 Исследование «Перфоманс Лаб»: Несмотря на нестабильность автотестов, нехватку компетенций и высокую стоимость внедрения, 80% команд успешно автоматизируют тестирование в России. 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Performance Lab и организации, системы, технологии, персоны:

Performance Lab - Перфоманс Лаб 39 3
Oracle Corporation 6839 1
Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 13 1
Альфа-Банк 1842 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7957 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2956 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1758 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1323 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1578 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 203 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3207 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2898 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 196 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4411 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12158 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71402 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14499 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2188 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1076 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 122 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8508 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 410 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7407 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 470 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30794 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55798 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5723 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33299 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12783 1
DevOps - Development и Operations 1018 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28735 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12031 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12023 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1221 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 612 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1705 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1448 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1086 1
JavaScript - JS - язык программирования 1300 1
Каширский Владимир 6 2
Никитин Руслан 3 1
Колесник Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154182 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2502 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50526 2
Металлы - Золото - Gold 1185 1
Селен - Selenium - химический элемент 33 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9897 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 425 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2954 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54241 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391090, в очереди разбора - 732937.
Создано именных указателей - 184075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

