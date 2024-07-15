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Компания «Перфоманс Лаб» представляет новую технологию тестирования производительности SAP

Компания «Перфоманс Лаб» объявляет о запуске собственной инновационной технологии тестирования производительности SAP. Новая технология позволяет имитировать работу пользователей, запускать сотни окон одновременно, собирать и анализировать статистику. Прототип уже успешно протестирован, а пилотирование осуществляется на крупнейшем российском банке. Об этом CNews сообщили представители «Перфоманс Лаб».

Александр Макаров, технический директор «Перфоманс Лаб»: «Монополия Microfocus на продукты тестирования SAP решений давно нас беспокоила и теперь, при отсутствии возможности купить лицензии, стала реальной проблемой на российском рынке для тех, кто не может мгновенно отказаться от SAP. Поэтому в нашем R&D отделе была разработана технология тестирования производительности SAP. Причем мы умеем подавать нагрузку на разных протоколах (SAP GUI, WEB, RFC), что дает широкие возможности для поддержания производительности любых ландшафтов SAP систем».

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Ключевые особенности новой технологии включают: имитация работы пользователей: Возможность запуска сотен окон для эмуляции пользовательских действий; сбор и анализ статистики: Автоматизированный сбор данных о производительности и их детальный анализ; многофункциональность: Поддержка различных протоколов (SAP GUI, WEB, RFC), что позволяет проводить нагрузочные тесты для любых конфигураций SAP систем.

Проект пилотируется в крупнейшем банке России, демонстрируя свою эффективность и надежность. К концу года компания планирует завершить пилотирование и официально представить технологию на рынке. «Перфоманс Лаб» уверенно заявляет, что аналогичные решения больше никто не предлагает на российском рынке.

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