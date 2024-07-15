Компания «Перфоманс Лаб» представляет новую технологию тестирования производительности SAP

Компания «Перфоманс Лаб» объявляет о запуске собственной инновационной технологии тестирования производительности SAP. Новая технология позволяет имитировать работу пользователей, запускать сотни окон одновременно, собирать и анализировать статистику. Прототип уже успешно протестирован, а пилотирование осуществляется на крупнейшем российском банке. Об этом CNews сообщили представители «Перфоманс Лаб».

Александр Макаров, технический директор «Перфоманс Лаб»: «Монополия Microfocus на продукты тестирования SAP решений давно нас беспокоила и теперь, при отсутствии возможности купить лицензии, стала реальной проблемой на российском рынке для тех, кто не может мгновенно отказаться от SAP. Поэтому в нашем R&D отделе была разработана технология тестирования производительности SAP. Причем мы умеем подавать нагрузку на разных протоколах (SAP GUI, WEB, RFC), что дает широкие возможности для поддержания производительности любых ландшафтов SAP систем».

Ключевые особенности новой технологии включают: имитация работы пользователей: Возможность запуска сотен окон для эмуляции пользовательских действий; сбор и анализ статистики: Автоматизированный сбор данных о производительности и их детальный анализ; многофункциональность: Поддержка различных протоколов (SAP GUI, WEB, RFC), что позволяет проводить нагрузочные тесты для любых конфигураций SAP систем.

Проект пилотируется в крупнейшем банке России, демонстрируя свою эффективность и надежность. К концу года компания планирует завершить пилотирование и официально представить технологию на рынке. «Перфоманс Лаб» уверенно заявляет, что аналогичные решения больше никто не предлагает на российском рынке.