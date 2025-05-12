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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мериин Михаил



12.05.2025 «Перфоманс Лаб» завершила проект по повышению качества и производительности КЭДО HRlink 1
12.09.2007 Как автоматизировать тестирование ПО? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мериин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8872 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
SAP SE 5326 1
HP Inc. 5715 1
Oracle Corporation 6754 1
Amdocs 133 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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