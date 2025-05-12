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Мериин Михаил
|12.05.2025
|«Перфоманс Лаб» завершила проект по повышению качества и производительности КЭДО HRlink 1
|12.09.2007
|Как автоматизировать тестирование ПО? 1
Мериин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8872 1
|HP - Hewlett-Packard 3628 1
|SAP SE 5326 1
|HP Inc. 5715 1
|Oracle Corporation 6754 1
|Amdocs 133 1
|IBM Rational Software 170 1
|U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
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