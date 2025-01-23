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Красноперов Сергей



23.01.2025 Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали 1
03.04.2024 Сервис кадрового ЭДО HRlink предоставит клиентам доступ к API-интерфейсу 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Красноперов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5317 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10087 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 809 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24141 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6774 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 368 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3823 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5352 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3848 1
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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