Формула Лайн
Бизнес-приложения «Формула Лайн» ориентированы на автоматизацию работы промышленных, транспортных и энергетических предприятий. Например, собственная разработка «Инспектор приборов учета» автоматизирует процессы проведения контрольных поверок приборов учета для предприятий энергетики и нефтяной промышленности. Данное решение внесено в Реестр отечественного ПО.
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Формула Лайн и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 635 1
|FreePik 993 1
|Формула Лайн - Инспектор приборов учета 1 1
|Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 111 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144407 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 1
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