Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166763
ИКТ 13004
Организации 10204
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24935
Персоны 70819
География 2719
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2549
Мероприятия 842

Формула Лайн

Формула Лайн

Бизнес-приложения «Формула Лайн»   ориентированы на автоматизацию работы промышленных, транспортных и энергетических предприятий. Например, собственная разработка «Инспектор приборов учета» автоматизирует процессы проведения контрольных поверок приборов учета для предприятий энергетики и нефтяной промышленности. Данное решение внесено в Реестр отечественного ПО.

 


27.01.2025 «Формула Лайн» вырастет в разы и нацелилась на зарубежные рынки 2
23.01.2025 Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Формула Лайн и организации, системы, технологии, персоны:

8222 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
Fork-Tech - Форк-Тек - ФоркТек 6 1
1С Про Консалтинг - 1C Pro Consulting 5 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1634 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 94 1
Navicon - Навикон 286 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 507 1
Техно-Диасофт 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11140 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10091 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2790 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 412 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1891 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 475 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 624 1
DevOps - Development и Operations 867 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 742 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 635 1
FreePik 993 1
Формула Лайн - Инспектор приборов учета 1 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 111 1
Худобко Екатерина 4 1
Красноперов Сергей 2 1
Кичко Дмитрий 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1310 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2297 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 1
Профсоюз - Профессиональный союз 260 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 276 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 273 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336777, в очереди разбора - 772356.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще