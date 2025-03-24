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«Формула Лайн» вывела на рынок продукт «Логистика ООГ», позволяющий управлять транспортировкой опасных грузов

ИТ-компания «Формула Лайн» получила свидетельство Роспатента на новый программный продукт «Логистика ООГ», который позволяет управлять процессом транспортировки опасных грузов. В частности, решение автоматизирует доставку нефтепродуктов на АЗС при помощи автотранспорта. «Формула Лайн» уже тестирует решение «Логистика ООГ» в крупной российской нефтяной компании, а в течение года планирует привлечь еще несколько клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Формула Лайн».

Программный продукт ООГ «Логистика», разработанный специалистами «Формула Лайн», предназначен для управления процессом транспортировки опасных грузов, в частности нефтепродуктов на АЗС.

ООГ «Логистика» включает в себя мобильное приложение на ОС Android для водителей, которое помогает отслеживать маршрут и получать задания для развоза, а также Систему навигации для перевозки опасных грузов в соответствии с регламентом Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Система навигации состоит из мобильного навигатора, интегрированного в мобильное приложение и веб-интерфейса для работы с маршрутами (создание, редактирование, согласование) и транспортными средствами (создание, редактирование).

Продукт позволяет решать следующие задачи: контроль транспортировки опасных грузов и предотвращение ошибок; уменьшение влияния человеческого фактора за счет автоматизации; сокращение времени, улучшение безопасности и эффективности перевозок; сокращение времени согласования маршрутов и минимизация штрафов.

Интегрированный навигатор с автоматическим учетом дорожной ситуации позволяет направлять водителей, перевозящих опасные грузы по регламенту ДОПОГ, строго по заранее согласованным маршрутам, минимизируя риск отклонения. А используемый веб-интерфейс для создания, редактирования и согласования маршрутов ускоряет процесс утверждения с ГАИ, снижая административные задержки.

Новый продукт «Формула Лайн» предназначен в первую очередь для автоматизации бизнес-процессов в крупных нефтяных компаниях с собственными сетями АЗС, а также независимых сетей АЗС, которые сами занимаются перевозкой нефтепродуктов. Кроме того, продукт может быть интересен логистическим компаниям, работающим с опасными грузами.

Сейчас ООГ «Логистика» тестируется в российской нефтяной компании. По данным «Формула Лайн», первые внедрения уже показали снижение количества случаев отклонения от маршрута, а также уменьшение штрафов водителям и повышение уровня безопасности перевозок.

В течение ближайшего года «Формула Лайн» будет продвигать продукт как через прямые продажи в нефтяные и логистические компании, так и за счет участия в выставках и конференциях по логистике и нефтепродуктам. В течение года «Формула Лайн» планирует привлечь несколько крупных клиентов.

Интеграция продукта в информационные системы заказчика производится командой разработки «Формула Лайн», поскольку особенностью рынка является необходимость адаптации даже готовых коробочный решений под нужды конкретного заказчика. Поддержка системы может осуществляться как силами «Формула Лайн», так и самим заказчиком.

«В России есть значительный спрос на решения, аналогичные ООГ «Логистика» из-за усиленного контроля за перевозками опасных грузов. Компании ищут способы автоматизировать процессы и минимизировать риски. Кроме того, мы учитываем, что Регламент ДОПОГ принят 53 странами. Среди них – все сраны Европы, страны СНГ, а также некоторые страны Ближнего Востока и Северной Африки. На всех этих рынках наш продукт может быть востребован. В целом, по мере роста проникновения цифровых продуктов в работу корпораций и их желания контролировать все процессы, спрос на решения для повышения эффективности будет расти», – сказала заместитель генерального директора ИТ-компании «Формула Лайн» Вероника Колядова.

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