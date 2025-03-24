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Формула Лайн Логистика ООГ
Программный продукт ООГ «Логистика», разработанный специалистами «Формула Лайн», предназначен для управления процессом транспортировки опасных грузов, в частности нефтепродуктов на АЗС.
|24.03.2025
|«Формула Лайн» вывела на рынок продукт «Логистика ООГ», позволяющий управлять транспортировкой опасных грузов 1
Формула Лайн и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Android 14127 1
|Африка Северная 235 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146477 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14179 1
|Ближний Восток 2960 1
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