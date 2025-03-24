Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171550
ИКТ 13360
Организации 10484
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3407
Системы 25275
Персоны 73556
География 2779
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2596
Мероприятия 847

Формула Лайн Логистика ООГ

Программный продукт ООГ «Логистика», разработанный специалистами «Формула Лайн», предназначен для управления процессом транспортировки опасных грузов, в частности нефтепродуктов на АЗС

 


24.03.2025 «Формула Лайн» вывела на рынок продукт «Логистика ООГ», позволяющий управлять транспортировкой опасных грузов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Формула Лайн и организации, системы, технологии, персоны:

Формула Лайн 3 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1391 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 466 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4064 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11307 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1704 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1781 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 1
Google Android 14127 1
Африка Северная 235 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14179 1
Ближний Восток 2960 1
Европа 21848 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18855 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7112 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2465 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2456 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 593 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348682, в очереди разбора - 762358.
Создано именных указателей - 171550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще