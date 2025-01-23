Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали

На 45% вырос спрос на ИТ-специалистов в государственных организациях. Выросли на 50% и предложения по зарплатам. В целом спрос на специалистов, несмотря на сообщения о сокращениях в отрасли, растет, как и предложения по зарплате.

Госы требуют ИТ

Как стало известно CNews, в России на 45% вырос спрос на ИТ-специалистов у государственных организаций. Если в 2023 г. количество вакансий составляло 7,4 тыс., то в 2024 г. их количество выросло до 10,8 тыс. Статистику для CNews подсчитали представители сервиса по поиску работы HeadHunter.

Вместе с этим растут и зарплаты: госструктуры подняли их для своих ИТ-специалистов на 50%. Если в 2023 г. госорганизации в среднем предлагали ИТ-шникам 79,8 тыс. руб., то в 2024 г. предложения по зарплате увеличились до 119,7 тыс. руб. в среднем.

Количество вакансий в ИТ-сфере за год во всех отраслях выросло на 12%: с 632 тыс. до 708 тыс., подсчитали эксперты HeadHunter. Средняя зарплата также выросла на 13% с 77,3 тыс. руб. до 87,5 тыс.

Самые востребованные

Больше всего за 2024 г. выросло количество вакансий Data Scientist (специалист по работе с данными) с 2499 до 4258, то есть на 70%. Предложения по зарплатам для соискателей также увеличились с 206,4 тыс. руб. в 2023 г. до 235,1 тыс. руб. (в среднем рост за год 14%).

ArthurHidden на Freepik В госсекторе увеличился спрос на ИТ-специалистов

На 61% выросло количество вакансий по специальностям BI-аналитик и аналитик данных: с 6439 до 10356. Работодатель стал предлагать на 8 тыс. руб. больше: с 107 тыс. до 115 тыс. руб. в среднем в 2024 г.

Самые большие (в среднем) предлагаемые зарплаты, согласно данным HeadHunter, у DevOps-инженеров (248,7 тыс.), Data Scientist (235,1 тыс.) и у руководителя группы разработки 236,4 тыс. руб.

Самый низкий рост по зарплатам

Больше всего в 2024 г. в денежном выражении подросли предложения по зарплате у специалистов квалификации сеньор с 202 тыс. руб. до 241 тыс. руб. в среднем (на 19% выше, чем в 2023 г.). На 20 тыс. выросли зарплаты у мидл-специалистов: с 144 тыс. до 164,4 тыс. руб. (на 14%) и у джунов предлагаемая зарплата выросла на 11 тыс. с 56,3 тыс. до 67,9 тыс. руб., что на 21% выше, чем в среднем по России в 2023 г.

Самые низкие зарплаты у специалистов технической поддержки были в 2024 г. (53 тыс. руб.), у дизайнеров (70 тыс. руб.) и у системных администраторов (71,4 тыс. руб. в среднем).

Единственной категорией ИТ-специалистов, которые за год потеряли в зарплате, стали тестировщики. При существенном росте числа вакансий (на 23% за год с 25,5 тыс. в 2023 г. до 31,4 тыс. в 2024 г.) их зарплаты изменились с 97700 руб. до 97400 руб. руб. Также почти не подросли предложения по зарплатам у продуктовых аналитиков: с 117,6 тыс. до 120,1 тыс. руб., рассказали CNews представители HeadHumter.

Что говорят эксперты

Зарплата ИТ-специалистов «растет в геометрической прогрессии» уже пятый год, рассказала CNews руководитель аппарата президента ГК «АЛМИ» Мария Семенова. «Этот пузырь когда-то, все-таки, лопнет, сейчас его увеличение замедлилось, не смотря на повышенную инфляцию, — продолжила она. — Однако пока в стране присутствует кадровый голод, работодатели будут биться за лучших специалистов, в том числе предлагая им повышенную зарплату».

«В прошедшем 2024 году повышения зарплат затронули 95% ИТ-компаний, - рассказала CNews Татьяна Белова, директор по персоналу «1С Про Консалтинг». — Это было связано не столько с инфляций, сколько с возросшей потребностью в грамотных ИТ-профессионалах, которые могли бы эффективно решать задачи оптимизации и автоматизации ИТ-ресурсов компаний в условиях общего движения к технологическому суверенитету и импортозамещению».

Тренд на повышение зарплат продолжится в 2025 г. и затронет не только уровень окладов, но затраты работодателя на обучение, льготы и другие виды расходов на персонал, считает Белова. «В том числе работодатели будут вынуждены искать возможности компенсировать потери реального дохода сотрудников в связи с введением прогрессивной шкалы ставок по НДФЛ», — отметила она.

Рост числа вакансий для дата-аналитиков в последнее время стал заметным трендом на рынке труда, соглашается со статистикой HeadHunter Михаил Савиных, генеральный директор ИТ-компании Simpl.

«Больше вакансий для ИТ-специалистов в госсекторе — сигнал о прогрессе и адаптации к новым условиям, — продолжает он. — Однако для оптимизации затрат и достижения максимально эффективных результатов, всем участникам процесса следует учитывать динамику как на уровне зарплат, так и на инфляции, особенности рынка труда и изменения в требованиях к квалификациям специалистов».

В условиях, когда компании стремятся применять гибкие и мощные платформы для обработки данных, возникает и необходимость в дата-аналитиках, отмечает Савиных.

Сокращения на заднем фоне

Несмотря на то, что и предложения по работе и зарплаты ИТ-специалистов растут, в некоторых отраслях проводятся сокращения. В январе CNews писал о том, что ИТ-специалисты, работающие в дочерних компаниях Сбербанка, сообщали о начавшихся массовых сокращениях. Сотрудникам предлагают уволиться по соглашению сторон.

Первыми об увольнениях сообщил Telegram-канал «Профсоюз работников IT», в обратную связь которого стали приходить сообщения о готовящихся или уже начатых увольнениях от сотрудников. Как пишут авторы канала, основываясь на общении с сотрудниками «дочек» Сбербанка, в разных компаниях сокращения ожидают от 30% до 50% сотрудников, причем затронут они и ИТ-шников.

Канал «Профсоюз работников IT» в конце 2024 г. уже сообщал, что Сбербанк сокращает бюджет и прекращает сотрудничество по ряду проектов с аутсорсинговыми и дочерними компаниями, включая «Ай-Теко», «Техно Диасофт», «ИТ Мастерс», SNAP IT, IBS и «Работа.ру».