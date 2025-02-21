Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169213
ИКТ 13207
Организации 10352
Ведомства 1446
Ассоциации 974
Технологии 3389
Системы 25146
Персоны 72235
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1190
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Измайлова Нина



21.02.2025 Россия на пороге массового сокращения ИТ-сотрудников, несмотря на их дефицит. На улицу отправят джунов и тех, кто «не вписался в рынок» 1
23.01.2025 Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Измайлова Нина и организации, системы, технологии, персоны:

Fork-Tech - Форк-Тек - ФоркТек 8 2
Формула Лайн 2 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
1С Про Консалтинг - 1C Pro Consulting 6 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
8267 1
Oracle Corporation 6707 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 95 1
Navicon - Навикон 288 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 508 1
Техно-Диасофт 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13717 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2842 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11212 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10157 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 414 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11445 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 628 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5075 1
DevOps - Development и Operations 880 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3065 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5312 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 711 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1274 1
FreePik 1030 1
Python - высокоуровневый язык программирования 951 1
C/C++ - Язык программирования 765 1
JavaScript - JS - язык программирования 1198 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1086 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 114 1
Семенова Мария 8 1
Худобко Екатерина 4 1
Красноперов Сергей 2 1
Гладченко Евгений 2 1
Кичко Дмитрий 66 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2334 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 280 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16386 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1328 1
Профсоюз - Профессиональный союз 264 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1159 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 536 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6171 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 279 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2442 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342195, в очереди разбора - 766958.
Создано именных указателей - 169213.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще