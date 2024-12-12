Худобко Екатерина
Худобко Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
|Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 1
|FreePik 981 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
|Oracle Java - язык программирования 3075 1
|Linux OS 9937 1
|Рензяев Константин 62 2
|Чеханков Кирилл 12 1
|Данина Наталья 8 1
|Лукеча Юлия 1 1
|Сокольская Ирина 6 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Кичко Дмитрий 64 1
|Макаров Валентин 220 1
|Комлев Николай 95 1
|Плуготаренко Сергей 79 1
|Лашин Ренат 69 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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