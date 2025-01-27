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Гладченко Евгений



27.01.2025 «Формула Лайн» вырастет в разы и нацелилась на зарубежные рынки 1
23.01.2025 Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гладченко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

8267 2
Формула Лайн 2 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
1С Про Консалтинг - 1C Pro Consulting 6 1
Fork-Tech - Форк-Тек - ФоркТек 8 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 95 1
Navicon - Навикон 288 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 508 1
Техно-Диасофт 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11733 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10157 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 628 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5075 1
DevOps - Development и Operations 880 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 763 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2842 1
Формула Лайн - Инспектор приборов учета 1 1
FreePik 1030 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 711 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 114 1
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Красноперов Сергей 2 1
Кичко Дмитрий 66 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1328 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2334 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16386 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7877 1
Профсоюз - Профессиональный союз 264 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 279 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 280 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8549 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169193.
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