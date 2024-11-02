Российская ИТ-компания отказалась принимать квалифицированного специалиста на работу, потому что так сказал таролог. Опрос

Отечественная ИТ-компания отказалась принимать на работу ИТ-специалиста только лишь по той причине, что такой совет ей дал таролог. Он идеально подходил компании – он набрал 99 баллов на собеседовании, но мнение специалиста по разноцветным картам оказалось важнее.

Таролог нужен, программист – нет

Российские ИТ-компании начали консультироваться у гадалок, нанимать им программистов в штат или нет. Telegram-канал «Осторожно, новости» рассказал историю 23-летнего специалиста Артема из Новороссийска, который потратил месяцы на собеседования в крупной ИТ-компании (ее название не раскрывается), и которому отказали в приеме на работу лишь по решению таролога.

Существует вероятность, что таролог, оставивший Артема без работы с кучей потраченного впустую времени, был найден не по объявлению. Нельзя исключать, что он может являться сотрудником этой компании, поскольку в ее сообщениях, отправленных Артему, этот «эксперт» назывался не иначе как «наш таролог».

Freepik Нынче ИТ-компании России именно так выясняют, подходит им сотрудник или нет

Также напомним, что в ИТ-отрасли почти за каждого специалиста, находящегося в поиске работы, а тем более имеющего, как Артем, многолетний опыт работы, ведется настоящая охота. В этой сфере колоссальный дефицит кадров – около 700 тыс. человек.

Темные силы врать не будут

Как пишут «Осторожно, новости», Артем, уроженец Новороссийска, переехал в Москву и начал искать работу. Он откликнулся на вакансию в ИТ-компанию, которая занимается, в числе прочего, поставкой оборудования в государственные учреждения. Ее офисы расположены во Владивостоке и Иркутске.

Целью Артема было получение должности специалиста первой линии поддержки, и работать он планировал удаленно. За откликом на вакансию последовала череда собеседований в этой компании, которые усложнялись огромным разрывом во времени с представительствами компании из-за часовых поясов – пять часов с Иркутском и семь часов с Владивостоком.

В результате всех собеседований Артем набрал 99 баллов, то есть он идеально подходил под требования компании. Однако потенциальный работодатель скрылся на четыре недели и не давал никаких ответов.

В итоге HR-отдел компании все же вышел на связь, и Артем поинтересоваться, с чем связана задержка в принятии решения о приеме его на работу. Там ему сообщили, что компания осталась довольна и его опытом работы, который составлял к тому моменту около шести лет, и что у него почти идеальные результаты тестирования. И там же ему ответили отказом в трудоустройстве, поскольку «таролог говорит, что мы не сработаемся, к сожалению».

«Сказать, что я офонарел, когда увидел это сообщение – это ничего не сказать», – сказал Артем (цитата по «Осторожно, новости»).

Говоришь на меня, переводишь на себя

Оправившись от удивления, вызванного столь экстравагантной причиной отказа в трудоустройстве, Артем решил ответить специалисту HR-отдела в той же манере. Он уведомил компанию, что ей теперь грозит самая настоящая порча.

«Это, конечно, неожиданное решение для меня, но все в порядке, не переживайте. Мой таролог уже сделал вам порчу на колендулу, обещал, что в штате у вас только один таролог и останется», – написал Артем представителю компании (цитата по «Пикабу», орфография сохранена).

Никакого ответа от компании не последовало, но Артем, по всей видимости, и не ждал его. Также за те четыре недели, что компания тянула с принятием решения о сотрудничестве с ним, Артем связался с другой организацией, прошел собеседование, получил от нее предложение о работе и принял его. Сейчас он работает в этой компании.



