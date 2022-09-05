В России резко упал спрос на ИТ-специалистов. Число резюме растет, число вакансий падает

В России на четверть упал спрос на ИТ-шников, в то время как число резюме по этому направлению увеличилось на 55%. Представители отрасли уверены, что несмотря на статистику, дефицит высококвалифицированных специалистов никуда не делся.



Падение на четверть

С начала 2022 г. количество вакансий в сфере информационных технологий упало на четверть, сообщили CNews представители HeadHunter. Если в январе 2022 г. число предложений составляло 114,6 тыс., то в августе упало до 85,2 тыс. Больше всего вакансий же было в феврале 2022 г. – 126,9 тыс. Падение числа ИТ-вакансий начали фиксировать уже в начале апреля 2022 г.

На фоне падения интереса работодателей к ИТ-специалистам лавинообразно начало расти число резюме. В январе 2022 г. на площадке работу искали 211,1 тыс. ИТ-специалистов, а в августе – уже 327 тыс. Рост составил 55%, в то время как за аналогичный период 2021 г. такого дисбаланса не отмечалось – и количество соискателей выросло лишь на 12%.

Главный эксперт по рынку труда HeadHunter Наталья Данина объяснила, что выросло, в первую очередь, количество кандидатов на младшие позиции – работу сейчас активно ищут люди, прошедшие обучение на популярных онлайн-курсах. Объясняется рост резюме и тем, что специалисты разыскивают компании, устойчивые к санкционным рискам.

Дефицит высококвалифицированных кадров остается

С этим объяснением в беседе с РБК согласился исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. Он уверен, что из-за увеличения числа образовательных курсов в сфере ИТ общее количество резюме продолжит возрастать, но дефицит высококвалифицированных кадров останется. Об этом же CNews в августе 2022 г. сообщали представители «Ростеха», жалуясь, на острую нехватку специалистов в области информационных технологий.

Почему упал спрос

Генеральный директор группы «Эдит про» Дмитрий Кичко объяснил CNews, что интерес работодателей не падает, однако многие потребности закрыли специалистами, которые освободились после ухода зарубежных компаний.

«А рост резюме связан, в основном, с ростом популярности ИТ-специальностей и переквалификацией представителей других профессий, – добавил эксперт. –Обычно большую часть резюме выкладывают выпускники онлайн-курсов, которые на деле не имеют нужных компетенций и опыта. Поэтому этот рост резюме не покрывает кадровый голод на качественных компетентных специалистов».

Такое же мнение высказала и Юлия Лукеча, ведущий специалист по работе с персоналом Linxdatacenter, по ее словам, появилось много специалистов, недавно завершивших обучение (и, в частности, закончивших ИТ-курсы) без опыта и достаточно высокого уровня квалификации. В то же время многие компании, говорит эксперт, сейчас временно замедлили процесс поиска новых кадров из-за опасений относительно экономической стабильности.

HR-директор IT_One Ирина Сокольская рассказала CNews, что в меняющихся внешних условиях компании меняют стратегии найма и, возможно, ключевые игроки рынка пересматривают бюджеты на ИТ, в связи с чем наблюдается некоторое снижение вакансий.

«На примере нашей компании скажу, что у нас не только не уменьшился найм, но и возросло количество вакансий и нагрузка на HR-отдел выросла по меньшей мере в два раза за последние месяцы, – сказала Сокольская. – Если говорить про топ-нехватку специалистов, то в него, безусловно, входят DevOps-инженеры, бизнес и системные аналитики. Спрос опережает предложение, такие специалисты помогают представителям разных подразделений – разработки, ИТ-операций, обеспечения качества и безопасности – координировать действия и совместно создавать более надежные продукты».

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров в беседе с РБК отметил, что некоторые ИТ-специалисты, покинувшие страну, уже возвращаются и тоже ищут работу. Кроме того, из-за сокращения экспорта российских ИТ-услуг за границу, снизилась потребность в дополнительных сотрудниках. Именно из-за этого, по его словам, рынок труда перестал быть дефицитным – впрочем, продлится это недолго.

«Импортозамещение приведет к росту числа программистов, и к этому прибавится постепенный рост экспорта ИТ в дружественные страны, так что рост числа вакансий и возвращение дефицита кадров неизбежны», – уверен Макаров.

Кто все же нужен

Директор ассоциации АПКИТ Николай Комлев рассказал РБК, что востребованными остаются разработчики софта, специалисты в области информационной безопасности, использования ИИ-компонентов, анализа данных и мобильных решений.

Генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев в беседе с CNews объяснил, что дефицит одних специалистов растет так же, как и профицит других.

«В массовом сознании ИТ-шник – это и системный администратор, и инженер-связист, и консультант, и программист, хотя это разные специалисты, – напомнил эксперт. – И работают они над разными задачами. Поэтому могу предположить, что если сокращаются инвестиции в инфраструктурные проекты, высвобождаются инженеры. Эта тенденция обозначилась еще весной, когда ряд интеграторов перевел сотрудников инфраструктурных направлений на неполную рабочую неделю. Думаю инфраструктурные инженеры и дают основной рост вакансий на HH.ru».

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Однако в разрезе задач, попавших под экстренное импортозамещение, наоборот усиливается нехватка специалистов, отмечает Рензяев. Так, очень нужны консультанты по 1С, так как проекты миграции с SAP и Oracle открываются каждый месяц, и на каждый из них требуются десятки, если не сотни специалистов.

«Их нужно много, потому что SAP очень долго внедряли крупные холдинги, а миграцию – то есть фактически перевнедрение – нужно сделать быстро и отпилотировать», – резюмировал эксперт.

Руководитель департамента ИТ-решений Konica Minolta Кирилл Чеханков отметил, что средний и старший ИТ-персонал остаются востребованными, и по таким позициям продолжается рост зарплат. Компании ждут от сотрудников самостоятельности, компетенций и знаний.

«Развитие и еще больший спрос на импортонезависимые технологии ведут к расширению команд, – уточнил Чеханков. – Так, у нас открыты позиции бизнес-аналитиков, руководителей проектов, разработчиков .Net, Java, востребованы кандидаты с опытом работы на Linux, PostgreSQL».

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Каким был ИТ-дефицит

Напомним, еще до весны 2022 г. в России фиксировали острый дефицит ИТ-специалистов. Так, в феврале 2021 года представители Минцифры сообщали, что в стране не хватает от 500 тыс. до 1 млн человек в год.

Директор по персоналу Navicon Екатерина Худобко в беседе с CNews напомнила, что на рынке труда, помимо всего прочего, сказывается «демографическая яма» в России 1990-х гг.. Начиная с 2010-х гг., число трудящихся россиян в возрасте 20-29 лет стремительно уменьшалось. С сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. их количество сократилось на 460,5 тыс. человек, по данным исследования FinExpertiza. Многие из них же должны были становиться ИТ-специалистами начального уровня.

Ситуация усугубилась после начала специальной военной операции на Украине, так как некоторые ИТ-шники приняли решение о релокации. В то же время о приостановке или прекращении работы в России сообщили зарубежные ИТ-компании – Microsoft, EPAM, Cisco Systems, Oracle и другие. Некоторые предложили российским специалистам уехать из страны, чтобы продолжить работу.

В конце марта 2022 г. глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко заявлял, что после начала СВО Россию покинули 50–70 тыс. человек, а во вторую волну уедут еще 70–100 тыс. Прогнозов по поводу возвращений он не делал. В конце мая 2022 г. глава правительства России Михаил Мишустин отметил, что опасения не оправдались, и до 85% уехавших вернулись.

В июле 2022 г. стало известно, что утечка ИТ-шников из России будет в 10 раз меньше, чем ожидалось. Сменить страну проживания решили 15–20 тыс. ИТ-шников вместо ожидаемых 170 тыс.

Что делали власти для возвращения ИТ-шников

С марта 2022 г. российские власти предприняли немало мер, чтобы остановить учетку мозгов за границу. Среди них – введение льготной ставки до 3% по кредитам для аккредитованных организаций, трехпроцентной ипотеки для ИТ-шников и дофинансирование грантов на отечественные разработки в сфере ПО. В стране также сделали отсрочку для военнообязанных с высшим профильным образованием.

Чтобы преодолеть кадровый голод, власти даже разработали законопроект по упрощению получения иностранным ИТ-специалистам ВНЖ в России. Привлекать к работе предложили даже осужденных ИТ-шников – с такой инициативой выступила Федеральная служба исполнения наказаний России.