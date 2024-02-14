Исследование: ситуация на рынке труда тестирования в России

Компания «Перфоманс Лаб» провела исследование, направленное на анализ рынка труда тестирования в России. В исследовании приняло участие 423 специалистов из ведущих компаний страны, включая «Московскую биржу», Сбербанк, Модульбанк, «Тинькофф», «Газпром медиа», Ozon и др. Целью исследования был анализ состояния отрасли, уровня заработной платы и ключевых трендов. Об этом CNews сообщили представители «Перфоманс Лаб».

В 2023-2024 гг. медианная заработная плата в области ручного тестирования составляет 120–210 тыс. руб. в зависимости от квалификации, для автоматизаторов — 180–330 тыс. руб., а специалистов по нагрузочному тестированию оценивают в 200–350 тыс. руб..

С февраля 2022 г. по настоящее время отмечается падение количества вакансий для разработчиков и тестировщиков, особенно в сегменте C# и PHP. Вместе с тем, наблюдается рост вакансий для специалистов по Java и Go.

Санкционное давление существенно снизило доходы компаний и бюджеты на ИТ-проекты, увеличив трудозатраты при ограниченных финансовых ресурсах.

53% опрошенных отметили рост количества соискателей при снижении качества их подготовки, тогда как 32% указали на повышение требований к кандидатам.

Подавляющее большинство компаний (43%) берут в штат только опытных специалистов, однако 25% из них никак не повышают квалификацию уже нанятых сотрудников. Еще 38% обучают специалистов за счет сторонних курсов, а 34% построили собственный корпоративный образовательный центр.

Среди основных навыков, на которые компании обращают внимание при отборе сотрудников, лидируют тестирование бэкенда (70%), фронтенда (62%) и интеграции (53%). Работодатели также ценят опыт работы с базами данных (51%) и навыки тест-аналитики (48%). В списке инструментов, с которыми важно уметь работать: SoapUI, SQL Developer, GitLab, Postman, Kubernetes, Charles Proxy, Fiddler, Jira, RestAssured, Selenium, Kaspresso, Java, Kotlin, Allure Report. Интересно, что ядро этого списка составляют решения, связанные с автоматизацией тестирования и доставки, — что еще раз подтверждает тезис о важности навыков автоматизации для QA-инженера.

Наименее важными респонденты считают наличие высшего образования (18%) и примеры роста сотрудника на предыдущем месте работы (16%).

Параллельно с увеличением спроса на QA-инженеров доля непрофильных сотрудников, которые участвуют в тестировании, постепенно сокращается. В 2020–2021 гг. тестированием занимались только инженеры в 18% компаний, сегодня это значение достигло 31%. Сокращение участия непрофильных специалистов в процессе тестирования позволяет им уделять больше времени своим прямым обязанностям.

В среднем штат отдела по обеспечению качества включает до 20 сотрудников (45% респондентов). Еще треть респондентов (31%) отметили, что в их штате — 20–100 единиц. Можно предположить, что часть потребностей закрывают внештатные сотрудники: в настоящее время примерно половина команд уже работает или планирует начать работу с аутсорсом.

Основными потребностями так же, как и в прошлые годы, является необходимость оперативно собрать команду и получить экспертизу по процессам тестирования. Как показал опрос, большая часть респондентов (39%) довольна полученными услугами и результатами. Среди задач, которые закрываются с помощью аутсорса, с большим отрывом лидирует функциональное ручное тестирование (43%). На втором месте — нагрузочное тестирование (28%), третье делят автоматизация и разработка бэкенда (по 24%). Менее всего востребованы услуги консалтинга (8%).

С другой стороны, есть и те, кто старается решать свои задачи собственным штатом сотрудников — 32% респондентов полностью нацелены на развитие собственных команд, то есть не прибегают к аутсорсу. Как показывает практика, у таких компаний или был негативный опыт работы (14%), или вовсе нет подобного опыта (35%). Еще 15% хотели бы привлечь дополнительные ресурсы внешних команд, но не располагают нужным для подобного эксперимента бюджетом.

Если средняя заработная плата специалиста растет, то количество вакансий для QA-инженеров и разработчиков в последние два года существенно уменьшилось. Таким образом, можно проследить характерную кадровую политику: компании готовы платить больше каждому отдельному специалисту, но при этом содержать меньший по

объему штат (до 20 специалистов) и в случае необходимости обращаться к аутсорсу.

Еще один современный тренд — стремление иметь в штате универсальных специалистов. Речь в первую очередь о QА-инженерах, которые могут выполнять задачи как ручного, так и автоматизированного тестирования. Привлечение таких специалистов не всегда экономически выгодно, а иногда влечет за собой и дополнительные затраты, однако статистика говорит сама за себя: все более востребованы специалисты широкого профиля, обладающие T-Shaped навыками, все более активным становится тренд на смешение профессий (например, PerfOps, QAOps, develop-адвокат).

Другая важная проблема, отмеченная участниками исследования, —

низкая компетентность соискателей на должность QA-инженеров. Однако эти же респонденты отмечают, что не выделяют ресурсов на обучение сотрудников и не занимаются их развитием.

В целом порог вхождения в профессию тестировщика стал значительно выше: рынок

специалистов уровня джуниор перенасыщен, критерии для специалистов среднего уровня

порой обозначены недостаточно четко, а опытные сеньоры и лиды не спешат менять место работы или отдают приоритет международным проектам. Дополнительной проработки и обучения кадров требуют появление новых технологий и трендов, таких как искусственный интеллект, облачные вычисления и другие инновации.

Генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский: «Ситуация на рынке создает новые возможности для специалистов, готовых к саморазвитию и повышению своей квалификации. Если вы тестировщик, обратите внимание на навыки автоматизации: тренд на смешение ролей ручного тестировщика и автоматизатора становится все более активным. Обратите внимание на язык программирования Java: комьюнити растет с каждым годом, как и количество вакансий для автоматизаторов на Java. Еще один важный тренд –T-shaped навыки: такой инженер отлично ориентируется в одной экспертной области и на базовом уровне обладает еще двумя-тремя компетенциями. Среди софт-скиллов, необходимых хорошему инженеру, работодатели стабильно отмечают внимательность, стремление к развитию, ответственность и аналитические способности».

«Перфоманс Лаб» подчеркивает важность готовности как соискателей, так и работодателей к активному диалогу и сотрудничеству для преодоления существующих вызовов. «Привлечение аутсорса оправдано во время кадрового голода или для единичных задач, которые не характерны для вашей организации. Помните, что важнее выращивать экспертов внутри и основные компетенции должны поддерживаться штатными специалистами. Также важно, чтобы специалисты на аутсорсе полностью передавали экспертизу после окончания проекта. Держите в базе несколько поставщиков услуг — это поможет перестраховаться от срыва сроков или неоправданно высокой цены услуги. При отборе кандидатов на роль инженера по тестированию обращайте внимание в первую очередь на опыт работы над проектом. Обязательно узнайте, с каким технологическим стеком кандидат имел дело, в каких проектах принимал участие, какие проблемы решал, каких результатов достиг. Для мидлов и сеньоров важно понимание проблем бизнеса и системное мышление, для всех специалистов без исключения — технический кругозор, насмотренность и желание самообразовываться», — отметил Максим Петухов, технический директор компании «Перфоманс Лаб».

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«Перфоманс Лаб» — компания в сфере тестирования и обеспечения качества программного обеспечения. Среди ее клиентов более 30 банков, операторов мобильной связи и предприятий государственного сектора. Компания является резидентом «Сколково».