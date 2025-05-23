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Осьминин Евгений
УПОМИНАНИЯ
Осьминин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7578 1
|Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
|Синара Банк - ДелоБанк 47 1
|Чернышенко Дмитрий 572 1
|Лящ Михаил 46 1
|Дырмовский Дмитрий 136 1
|Мантуров Денис 112 1
|Гордеев Сергей 9 1
|Пудов Дмитрий 44 1
|Флоринский Алексей 8 1
|Николаева Мария 3 1
|Калганов Игорь 51 1
|Казарезов Алексей 7 1
|Чугунов Евгений 14 1
|Шинкарь Илья 2 1
|Шадаев Максут 1044 1
|Путин Владимир 3239 1
|Семион Кирилл 34 1
|Василенко Петр 11 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 2
|Gartner - Гартнер 3572 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361210, в очереди разбора - 755634.
Создано именных указателей - 175110.
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