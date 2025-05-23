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Индексная книга (каталог) CNews*
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Осьминин Евгений


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Proteqta и «РДТех» договорились о сотрудничестве 1
07.11.2024 Впервые сформирована Технологическая карта российских ИИ-решений 1
24.06.2024 Налога еще нет, а цены уже скакнули. Стоимость российского ПО за пять месяцев выросла больше, чем за весь 2023 год 1
31.08.2022 Выручка крупнейших российских ИТ-компаний в I полугодии 2022 г. увеличилась на 60% 2
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Осьминин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

РДТЕХ - Разумные деловые технологии 248 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 2
SimbirSoft - СимбирСофт 82 2
Ростелеком 9911 1
SAP SE 5327 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13213 1
Softline - Софтлайн 2972 1
Oracle Corporation 6758 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 462 1
Diasoft - Диасофт 927 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 154 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Цифра ГК 2471 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 223 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 70 1
Иннодата - Innodata 22 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 24 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 43 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 533 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 20 1
UseTech - Юзтех Интеграция 54 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
SoftwareONE Group 105 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 385 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 33 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 61 1
АйТи - Аплана Диджитал - Aplana Digital 4 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 305 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7578 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Синара Банк - ДелоБанк 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12020 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3064 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 863 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3417 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20594 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14850 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28937 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9644 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1949 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1147 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2532 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16174 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1525 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31791 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8344 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30510 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6847 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21785 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3820 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4971 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2245 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2080 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 509 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1207 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5490 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 652 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 283 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12280 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4138 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3177 1
Softline Digital - Proteqta - Протекта 10 1
Чернышенко Дмитрий 572 1
Лящ Михаил 46 1
Дырмовский Дмитрий 136 1
Мантуров Денис 112 1
Гордеев Сергей 9 1
Пудов Дмитрий 44 1
Флоринский Алексей 8 1
Николаева Мария 3 1
Калганов Игорь 51 1
Казарезов Алексей 7 1
Чугунов Евгений 14 1
Шинкарь Илья 2 1
Шадаев Максут 1044 1
Путин Владимир 3239 1
Семион Кирилл 34 1
Василенко Петр 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52574 1
Швеция - Королевство 3642 1
Германия - Федеративная Республика 12783 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14244 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1141 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 876 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9048 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16705 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2894 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1513 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2528 1
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Импортозамещение - параллельный импорт 515 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19183 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3235 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14082 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6163 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8217 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1371 1
Инфляция 88 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3365 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2339 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1969 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 2
Gartner - Гартнер 3572 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2483 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361210, в очереди разбора - 755634.
Создано именных указателей - 175110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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