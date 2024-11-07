Впервые сформирована Технологическая карта российских ИИ-решений

Впервые сформирована Технологическая карта российских ИИ-решений. Об этом CNews сообщили представители «РДТех».

«На текущий момент в Технологическую карту российских ИИ-решений включены более 40 ИИ-брендов, в их числе – как широко известные крупные компании, так и совсем молодые и перспективные игроки рынка, которые только начинают свой путь, но уже нашли своих клиентов», — сказал директор по развитию и цифровой трансформации «РДТех» Евгений Осьминин.

В соответствии с методологией исследования проекта «Монитор технологий», при формировании Технологической карты ПО аналитики проекта традиционно ориентируются на два параметра – известность (узнаваемость бренда вендора и ПО) и распространенность (практическое использование ПО). Показатели участника Технологической карты формируются по результатам экспертного опроса, опроса широкой ИТ-аудитории, вендоров и интеграторов, а также сбора и анализа информации из открытых источников.

Позиция участника в соответствующем разделе Технологической карты: лидеры, провидцы, нишевые игроки и претенденты, определяется аналитиками с учетом итогов опроса и экспертной оценки технологического потенциала решения.

В Технологической карте российских ИИ-решений специально отмечены решения, зарегистрированные Минцифры, как ПО, имеющее в составе технологии ИИ.

«Состав и расположение решений в Технологической карте определяет рынок. Для вендоров она может служить инструментом оценки маркетинговых и PR-активностей, динамики бизнеса относительно других участников рынка и т.д. Для бизнеса Технологическая карта – это возможность сориентироваться на нашем, еще молодом, но динамично развивающемся рынке», — сказал Евгений Осьминин.