Выручка крупнейших российских ИТ-компаний в I полугодии 2022 г. увеличилась на 60%

В новых геополитических условиях ландшафт российского ИТ-рынка меняется, идет обновление ИТ-бизнеса, а роль госсектора как потребителя информационных технологий растет — отмечают участники рынка. Как выяснил CNews, выручка крупнейших ИТ-компаний в I полугодии 2022 г. увеличилась почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым успешным начало года стало для компаний, оказывающих ИТ-услуги, — их выручка выросла почти в два раза. Производители и дистрибуторы оборудования заработали почти на 40% больше. Разработка и дистрибуция ПО продемонстрировала рост на 20%. В лидерах — крупнейшие игроки рынка, которые начинают расширять компетенции путем поглощения более мелких игроков.

ИТ-рынок в новых условиях





Весной этого года отечественный ИТ-рынок оказался в новых условиях. С одной стороны, он столкнулся с санкциями, разрушением выстроенных логистических цепочек и ограничением доступа к некоторым западным технологиям. С другой стороны, ушедшие игроки освободили целые ниши, и в новых условиях открылись новые возможности для развития и роста. Чтобы оценить состояние отечественного ИТ-рынка в новых условиях, CNews собрал информацию о выручке участников рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» за I полугодие 2022 г.

В мае 2022 г. аналитики прогнозировали, что в 2022 г. российский ИТ-рынок сократится в среднем на 25%. Опрошенные CNews представители крупнейших ИТ-компаний рассказывали, что компании перешли на антикризисный режим управления, сконцентрировались на развитии отечественных аналогов продуктов западных вендоров и ждут, как будет развиваться ситуация с параллельным импортом.

На сегодняшний день в России растет спрос на отечественное ПО. По данным Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», с марта по апрель 2022 г. он увеличился в 10 раз. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил о 300% росте спроса на отдельные категории отечественного программного обеспечения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Начал работать и параллельный импорт: как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, за три месяца в Россию уже ввезено товаров на $6 млрд, а концу 2022 г. эта цифра может увеличиться до $16 млрд.

Промежуточные итоги

Часть компаний-участниц рейтинга CNews100 не стала опубликовать информацию о выручке за I полугодие 2022 г. Некоторые сослались на отсутствие практики разглашения промежуточных финансовых результатов, другие сочли, что данные «переходного периода» не являются показательными — ведь пик выручки ИТ-компаний из-за длительных сроков реализации проектов, особенно когда речь идет о госсекторе, как правило, приходится на вторую половину года, а в текущей ситуации это еще более актуально. В то же время нельзя исключать, что в числе отказавшихся публиковать данные доля компаний с отрицательной динамикой выручки выше, чем среди раскрывших информацию.

CNews Analytics собрал данные о выручке 22 игроков российского ИТ-рынка, входящих в список 100 крупнейших российских ИТ-компаний по итогам 2021 г. Среди них два представителя топ-10, пять входят в топ-50, 13 — во второй половине списка. Шестеро из участников занимаются производством и дистрибуцией оборудования, у 12 основное направление деятельности связано с оказанием ИТ-услуг, четыре специализируются на разработке ПО.

Совокупная выручка участников исследования в I полугодии 2022 г. увеличилась на 58,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако эта цифра существенно разнится в зависимости от направления деятельности.

Самым успешным I полугодие 2022 г. стало для компаний, оказывающих ИТ-услуги, — их выручка год к году выросла почти в два раза (на 93,6%). Самые впечатляющие результаты продемонстрировали группа «Т1» (рост на 151,7%) и «МаксимаТелеком» (рост на 92,2%).

Выручка компаний-разработчиков ПО и интеграторов в I полугодии 2022 г.

№ Место в рейтинге CNews100 2021 Название компании Город (расположение центрального офиса) Основные сферы деятельности Совокупная выручка компании в I полугодии 2022 г. c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в I полугодии 2021 г. c НДС, ₽тыс. Рост выручки I пол.2022/I пол.2021, в % Совокупная выручка компании в 2021 г. c НДС, ₽тыс. 1 6 Т1 Москва ИТ-услуги 66 914 079 26 579 888 151,7% 87 677 146 2 18 Лига Цифровой Экономики Москва ИТ-услуги 9 793 295 7 920 443 23,6% 22 632 656 3 33 МаксимаТелеком Москва ИТ-услуги 7 834 814 4 076 828 92,2% 10 921 000 4 49 Инлайн Телеком Солюшнс Москва Разработка и дистрибуция ПО, ИТ-услуги 2 669 956 2 565 827 4,1% 6 134 223 5 43 Innostage Казань Разработка ПО, ИТ-услуги 2 373 819 1 891 337 25,5% 7 764 212 6 42 GlowByte Москва ИТ-услуги 2 199 238 1 664 370 32,1% 7 843 000 7 84 SimbirSoft Ульяновск Разработка ПО 2 002 627 1 225 574 63,4% 2 960 000 8 83 БСС Москва ИТ-услуги 1 512 441 1 266 710 19,4% 2 971 224 9 68 Форт Диалог Уфа ИТ-услуги 1 500 793 1 295 890 15,8% 4 094 155 10 81 Корпорация "Парус" Москва Разработка ПО 1 336 069 1 214 608 10,0% 3 036 521 11 66 РДТех Москва ИТ-услуги 1 159 984 2 596 466 -55,3% 4 467 144 12 94 Синимекс Москва ИТ-услуги 1 073 293 835 584 28,4% 2 710 084 13 86 Парма Технолоджис Груп Москва ИТ-услуги 1 046 114 883 771 18,4% 2 849 950 14 97 Рамакс Груп Москва ИТ-услуги 1 003 002 1 023 299 -2,0% 2 601 936 15 — Integro Technologies Москва ИТ-услуги 258 226 417 384 -38,1% 948 333 16 — Иннодата Казань ИТ-услуги 176 458 247 861 -28,8% 728 686 Источник: CNews Analytics, 2022

По словам Игоря Калганова, генерального директора группы «Т1», росту выручки способствовала приостановка работы на российском рынке ряда вендоров — это заставило многие компании сделать значительные закупки оборудования в конце первого квартала. Во-вторых, крупные организации активно реализуют программы по импортозамещению. Увеличился объем задач для отечественных вендоров программных продуктов и интеграторов с опытом доработки и внедрения таких решений.

В «МаксимаТелеком» столь значительный рост выручки объясняют увеличением числа контрактов по крупным проектам, связанным с ИТ-оборудованием, вычислительной инфраструктурой и предоставлением лицензий на ПО, и оперативной диверсификацией пула поставщиков и логистических цепочек.

Тем не менее, для некоторых первое полугодия текущего года стало не таким успешным. Так, выручка «РДТех» сократилась на 55,3% год к году, у Integro Technologies она упала на 38,1%, а у «Иннодата» — на 28,8%.

В «РДТех» сокращение выручки в абсолютном выражении объясняют уходом с отечественного рынка западных вендоров, предлагающих решения в сегменте крупного бизнеса (компания активно сотрудничала с Oracle). Кроме того, заказчики оптимизировали расходы за счет консервации запланированных, но не критичных для бизнеса проектов развития ИТ-инфраструктуры, отложили плановое обновление оборудования, что тоже негативно сказалось на доходах интегратора.

Столь значительный рост сегмента ИТ-услуг в целом Евгений Осьминин, коммерческий директор «РДТех», объясняет стремлением заказчиков в условиях неопределенности, с одной стороны, обеспечить непрерывность бизнеса, сохранить работоспособность существующей ИТ-инфраструктуры, адаптировать ее к эффективной работе в новых условиях, с другой — минимизировать капитальные затраты.

«Потребность в ИТ-услугах существенно возросла в связи с прекращением техподдержки со стороны ушедших с рынка зарубежных вендоров, ростом спроса на услуги миграции на российские облака и отечественное ПО, а также на услуги обеспечения цифровой и киберустойчивости ИТ-ландшафта», — продолжает Игорь Калганов.

В «МаксимаТелеком» считают, что успех российского сегмента ИТ-услуг обусловлен ростом цен на облачные услуги у российских поставщиков после ухода крупных западных облачных провайдеров.

Несмотря на сложности с поставками вычислительного оборудования и компонентов для его производства, выручка компаний, занимающихся производством и дистрибуцией аппаратного обеспечения, в I полугодии 2022 г. увеличилась на 42,1% год к году. Лидеры — ярославская компания «Синто» (рост на 178,1%) и «Марвел-Дистрибуция» (42,8%).

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? Импортозамещение

«За последние месяцы мы сформировали склад, где располагаем определенным количеством оборудования, которое сейчас пользуется большим спросом (в частности, серверное оборудование, СХД), — говорит Илья Шинкарь, управляющий «Синто». — Мы проработали услуги гарантийного и сервисного обслуживания практически по всем производителям, которые сейчас не могут оказывать их на территории РФ. Активно расширяем OEM- сотрудничество. Продумали и реализовали альтернативные каналы поставки по ключевым вендорам».

На 36,6% упала выручка «Финвал». Эта компания во многом ориентируется на госзаказ, большая часть выплат по которому приходится на вторую половину года.

Сергей Волков, Cloud: Как облака стали незаменимым инструментом в период неопределенности Безопасность

Рост выручки отечественных производителей ИКТ-оборудования и дистрибьютеров объясняется тем, что в ожидании дефицита зарубежных аппаратных решений крупные заказчики стали закупать впрок. «Возникший высокий спрос был в некоторой степени компенсирован запасами российских производителей и дистрибьюторов», — говорит Игорь Калганов.

Выручка производителей и дистрибуторов оборудования в I полугодии 2022 г.

№ Место в рейтинге CNews100 2021 Название компании Город (расположение центрального офиса) Основные сферы деятельности Совокупная выручка компании в I полугодии 2022 г. c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в I полугодии 2021 г. c НДС, ₽тыс. Рост выручки I пол.2022/I пол.2021, в % Совокупная выручка компании в 2021 г. c НДС, ₽тыс. 1 2 Марвел-Дистрибуция Москва Дистрибуция АО и ПО, производство АО 117 428 504 82 232 512 42,8% 210 776 072 2 69 Синто Ярославль Производство АО, ИТ-услуги 3 509 039 1 261 594 178,1% 4 071 063 3 59 Рамэк-ВС Санкт-Петербург Производство АО,ИТ-услуги 1 991 521 1 683 954 18,3% 5 134 612 4 72 Тринити Москва Производство и дистрибуция АО и ПО 1 638 985 1 442 306 13,6% 3 612 340 5 76 ДиСиЛоджик Москва Дистрибуция АО 1 562 299 1 447 279 7,9% 3 359 442 6 91 Финвал Москва Дистрибуция АО, ИТ-услуги 768 545 1 211 611 -36,6% 2 719 538 Источник: CNews Analytics, 2022

На 21,6% выросла выручка компаний-разработчиков и дистрибуторов ПО. Здесь самых значительных успехов добился SimbirSoft (рост на 63,4%). В компании объясняют это собственным профессионализмом и прогнозируют рост выручки к концу 2022 г. примерно в таких же объемах.

«Относительно низкие показатели в сфере продаж ПО могут быть обусловлены не только падением объема выручки российских дистрибуторов иностранного софта, но и сокращением поставок российских продуктов на западные рынки», — комментирует Алексей Казарезов, директор центра информационных технологий и консалтинга «Парус».

Однако, по мнению Игоря Калганова, спектр решений, которые необходимо разработать в ближайшее время, достаточно широк, а запрос на них поддерживается инвестициями со стороны государства и крупных отраслевых рыночных игроков. Поэтому направление разработки имеет высокий потенциал для роста.

Чем больше, тем устойчивее

Прекрасно чувствуют себя в сегодняшних непростых условиях компании из топ-10 — их совокупная выручка в I полугодии 2022 г. увеличилась на 69,4% по сравнению с I полугодием 2021 г. Компании, занимающие в рейтинге CNews100 позиции с 11 по 50, также продемонстрировали неплохие результаты (рост на 37,3%). Выручка компаний второй половины рейтинга увеличилась на 15,6%. Сложнее всего приходится небольшим компаниям — их выручка сократилась примерно на треть (минус 34,7%).

На этом фоне крупные компании начали наращивать компетенции путем приобретения более мелких игроков и российских подразделений покинувших рынок иностранных компаний. За последние месяцы стало известно уже о нескольких таких сделках. Так, компания «Нетрика» купила российское подразделение международного разработчика программного обеспечения DataArt и разработчика сайтов Func. «Ростелеком» приобрел ИТ-компанию BI Solutions — разработчика программного обеспечения для защиты биометрических данных. IBS купила разработчика мобильных и веб-приложений Dunice. Создатель сервисов видеозвонков Webinar вошел в состав МТС. Группа «Астра» купила 70% компании-разработчика платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой ISPsystem.

Прогнозы на конец года

Таким образом, анализ финансовых результатов крупнейших российских ИТ-компаний в I полугодии 2022 г. показал, что прогнозы о катастрофическом падении ИТ-рынка, похоже, пока не сбываются. Однако представители ИТ-компаний воздерживаются от долгосрочных прогнозов. «Ситуация может поменяться в любой момент, — объясняет Илья Шинкарь из «Синто». — Пока по итогам первого полугодия 2022 года у нас идет рост запросов как по поставкам, так и по обслуживанию, модернизации ИТ-инфраструктуры».

Игорь Калганов из «Т1» уверен, что ИТ-рынку еще предстоит столкнуться с отложенным эффектом от ухода западных вендоров. «Во-первых, существует жизненный цикл лицензий на ПО, которые необходимо регулярно обновлять. Во-вторых, большинство крупных производителей российского ИКТ-оборудования так или иначе зависели от поставщиков чипов из Юго-Восточной Азии, которые также разорвали контракты с российскими партнерами. Безусловно, ситуация разрешится, но для этого требуется время», — говорит он.

Тем не менее, 2022 г. ИТ-рынок сможет пройти лучше пессимистичных прогнозов марта-апреля. «Они были достаточно линейными и опирались на «эффект домино»: после ухода западных вендоров их долю рынка будет нечем заместить, и все посыплется одно за другим», — объясняет Игорь Калганов. Этого не случилось. Российские компании постепенно занимают освободившиеся ниши практически во всех сегментах ИТ-рынка.

По словам Евгения Осьминина из «РДТех», в абсолютном выражении по итогам года рынок может упасть даже больше, чем предсказывали аналитики весной. «Однако данное сравнение не совсем корректно, поскольку существенные изменения претерпела внешняя среда, стек технологий, модели ведения бизнеса, — продолжает он. — Сейчас происходит формирование нового ИТ-ландшафта, которое ведет к трансформации рынка, обновлению ИТ-бизнеса в целом. Комплексную оценку этим изменениям корректно будет дать несколько позже по показателям чистой прибыли и экономическим показателям проектов, связанных с импортозамещением».

Алексей Казарезов из «Паруса» отмечает, что в разных сегментах отечественного ИТ-рынка, даже если рассматривать только рынок ПО, ситуация разная: и с точки зрения доли иностранных технологий, и с точки зрения возможностей быстрого импортозамещения. Дело не только в готовности российских разработок, но и в тактике замещения, которую выберут потребители решений уходящих вендоров. «Уже очевидно, что на российском ERP-рынке, где западные технологии превалировали, импортозамещение не будет быстрым. Пользователи таких систем, как SAP, то есть в основном крупный бизнес, сейчас пристально сравнивают возможности российских систем, детально анализируя и функционал, и особенности архитектуры, и перспективы развития продуктов, и тщательно планируют проекты замещения ПО. Поэтому в перспективе текущего, да и следующего года российские поставщики ERP не заполнят освобождающуюся от иностранных игроков долю рынка», — уверен он. Также к падению может привести уход или как минимум значительное сокращение ИТ-потребления со стороны компаний, связанных с западным бизнесом, логистикой, поставками продукции и комплектующих. Однако эксперт отмечает рост спроса на развитие ERP-систем со стороны крупных производственных компаний, в том числе с государственным участием, предприятий ОПК.

Сергей Гордеев, руководитель проектного офиса SimbirSoft, уверен, что сегмент разработки ПО находится в стадии роста. «Российский бизнес уже несколько лет планомерно занимается выводом своих процессов за пределы универсальных вендорских систем автоматизации и разработкой собственных ИТ-решений. Растет востребованность ИТ-услуг среди госкомпаний. Очевидно, что в рамках концепции формирования цифрового суверенитета страны госсектор станет крупнейшим потребителем ИТ и спрос на разработку ПО будет возрастать», — говорит он.

Пока очевидно, что российский ИТ-рынок достойно прошел стадию адаптации к сложившейся ситуации, в том числе благодаря опыту, накопленному в период пандемии, и беспрецедентным мерам государственной поддержки. ИТ-компании и дистрибьюторы формируют новые цепочки поставок, в том числе в рамках параллельного импорта, переходят на технологические стеки отечественных поставщиков. Российские ИТ-компании нанимают целые команды из российских представительств зарубежных вендоров, а значит, к ним переходят и компетенции. Все эти меры позволяют сгладить ситуацию, продолжать обеспечивать поддержку критических бизнес-приложений и инфраструктуры заказчиков.