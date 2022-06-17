Cпрос на отдельные категории отечественного ПО вырос на 300% с конца февраля 2022 года

В рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в сессии «Российские IT-решения мирового уровня: наш ответ на глобальные вызовы». Модератором встречи выступил глава Минцифры России Максут Шадаев.

В сессии также приняли участие представители «Аэрофлота», Сбербанка, «Россетей», Ros Aagro Plc и др.

Основными темами дискуссии стало достижение технологической независимости 13 ключевых отраслей экономики и социальной сферы за счет создания и масштабирования лучших цифровых решений, а также продвижение российских продуктов на мировом рынке.

«ИТ-отрасль пронизывает все отрасли нашей жизни. Первые меры, которые принял Президент, касаются ИТ-отрасли. Видим, что поддержка оценена. По данным Минцифры, до конца года в реестре отечественного ПО будет зарегистрировано 35 тыс. компаний. Стоит отметить, что они приходят не только за льготами, а они беспрецедентны. Есть понимание, что условия ведения ИТ-бизнеса в России выгоднее, чем во всем мире, отрасль уже начинает показывать результат. Открываются новые возможности для ИТ-специалистов и новые ниши. Хотел добавить, что расстановка сил очень меняется на рынке: мы понимаем, что крупнейшие корпорации и госзаказчики разворачиваются сейчас в сторону ИТ. И российские решения существуют практически во всех категориях ПО», — отметил Дмитрий Чернышенко.

«Сессия показала, что лидеры цифровой трансформации, даже госкомпании, широко применяют зарубежные решения, от которых зависят их критические бизнес-процессы. Единогласно все подтвердили, что значимую часть решений можно заменить, но есть пробелы, которые нельзя восполнить без прямой поддержки государства. При этом компании подтвердили свою готовность выполнять активную роль заказчиков по тем решениям, которые нужно в ближайшее время разработать и внедрить, как альтернативу зарубежным продуктам, которые перестали поддерживаться», — сказал глава Минцифры России Максут Шадаев.

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Вице-премьер добавил, что спрос на отечественные технологические решения есть. В рамках новой цифровой повестки будет вестись не только импортозамещение, но и продвижение российских продуктов на зарубежные рынки.

«С конца февраля спрос по отдельным категориям отечественного ПО вырос на 300% по отношению к аналогичному периоду 2021 г. Более того, уже сейчас в реестре отечественного ПО около 14 тыс. продуктов от более чем 4 тыс. поставщиков, что говорит о сформированности предложений. У наших решений нет колониальных замашек, как у иностранных, которые привязывают навечно или нарушают монополию на данные. Динамика экспорта нашего ПО должна расти. Мы хотим видеть Россию лидером, новым игроком на рынке, который будет завоевывать эти позиции. Многие наши решения могут конкурировать с иностранными. В них нет бэкдоров и неприятного обращения с персональными данными, которые мы видим в западных решениях, от которых шарахается весь мир», — сказал Дмитрий Чернышенко.

В завершение вице-премьер отметил, что Правительство и Минцифры оперативно реагирует на все потребности бизнеса и готовы оперативно донастраивать меры поддержки, включая в них экспортное направление.