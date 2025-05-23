Proteqta и «РДТех» договорились о сотрудничестве

Компания Proteqta (ГК Softline), разработчик системы промышленной безопасности, подписала соглашение о сотрудничестве с «РДТех» («Разумные Деловые Технологии») — компании в области оказания услуг аутсорсинга администрирования, технической поддержки и обслуживания баз данных. В рамках партнерства компании намерены помогать своим клиентам повышать производительность и безопасность труда как на российском, так и зарубежных рынках. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Комплексное программно-аппаратное решение Proteqta разработано одноименной компанией для обеспечения промышленной безопасности. Решение включает каску с модулем позиционирования Atom 4.0, базовую станцию с радиусом действия до 20 км и специализированное ПО. Сфера применения продукта достаточно широкая: от горнодобывающей отрасли до строительства.

Команда «РДТех» уже более 30 лет оказывает ИТ-услуги в области проектирования, разработки и обслуживания, включая аутсорсинг ИТ-систем в режиме 24/7/365. «РДТех» предлагает решения, адаптированные под специфические нужды.

В роли дистрибьютера «РДТех» будет обеспечивать клиентов комплексными решениями Proteqta для промышленной безопасности, дополняя их своей BI-системой. С момента подписания соглашения компании ведут переговоры о реализации совместных проектов, в том числе на зарубежных рынках. В настоящее время обсуждается возможная поставка системы позиционирования персонала Proteqta для африканской золотодобывающей компании. Решение дополнено «умными часами» для мониторинга здоровья шахтеров и BI-платформой для анализа данных. Система Proteqta позволит отслеживать местоположение работников и их физическое состояние и оперативно оповещать об отклонениях. Собранные данные будут автоматически передаваться в BI-систему, что в перспективе поможет заказчику принимать более обоснованные и своевременные управленческие решения на основании анализа полученных данных.

«В сотрудничестве с «РДТех» мы видим большие перспективы для нашей компании, в том числе и на зарубежных рынках. В ряде стран уже запущены проекты, и мы видим большой интерес к нашим продуктам, созданным в соответствии с системным подходом к безопасности и помогающим достичь "нулевого травматизма". Опыт и квалификация нашего партнера позволяют успешно реализовывать проекты любой сложности, что вкупе с нашими зрелыми и гибкими решениями обеспечит защиту, повышение эффективности работы и конкурентные преимущества клиентов в условиях цифровой трансформации», — сказал Семен Одинец, Product Owner Proteqta (ГК Softline).

«Партнерство расширяет как отраслевые, так и продуктовые возможности нашей компании. В частности, решения Proteqta позволяют «РДТех» реализовывать возможности технологий IoT для обеспечения безопасности и охраны труда, здоровьесбережения. Это является мировым трендом, поэтому может быть востребовано не только на отечественном рынке, но и на рынках дружественных стран», — отметил Евгений Осьминин, директор по развитию и цифровой трансформации «РДТех».