Ланит Экспертиза


УПОМИНАНИЯ


CNews: ИТ-тренды 2022 2
30.12.2021 Алена Горшкова -

Рост спроса на тестирование ПО связан с потребностью в качестве

 2
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко» 4

Публикаций - 3, упоминаний - 8

Ланит Экспертиза и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 2
Yandex - Яндекс 8091 2
Performance Lab - Перфоманс Лаб 37 2
Samsung Electronics 10490 1
Microsoft Corporation 25046 1
Intel Corporation 12420 1
HP Inc. 5728 1
Oracle Corporation 6803 1
VK - Mail.ru Group 3504 1
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
Citrix Systems 831 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 82 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 180 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 122 1
RecFaces - РекФэйсис 31 1
Google LLC 12082 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Т1 Иннотех 190 1
DataTech 4 1
Innotech - Иннотек 3 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 35 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 142 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 13 1
Системы и Технологии ГК 107 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
LEGO 252 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 1
Татнефть 233 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 276 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 415 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 58 1
MSC Cruises 3 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 375 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 644 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 458 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1067 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1119 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1885 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1074 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 403 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 212 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1386 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1249 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 35 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1952 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3223 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2653 1
DevOps - Development и Operations 999 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 764 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1063 1
Oracle Java - язык программирования 3281 1
Docker - Платформа распределённых приложений 401 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 130 1
Python Django 45 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 324 1
Cisco ACI Multi-POD 5 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 1
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 3 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Stafory - робот Вера 347 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 183 1
Apache JMeter 13 1
Горшкова Алена 3 3
Генс Филипп 43 1
Кавешников Константин 1 1
Соколовский Александр 40 1
Фомичев Андрей 72 1
Морозова Тамара 19 1
Хазов Даниил 9 1
Якимов Антон 11 1
Чегодаев Станислав 19 1
Дарчинов Станислав 7 1
Лутошкин Валерий 3 1
Колупаев Максим 1 1
Калганов Игорь 53 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1657 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1204 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 728 2
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Африка - Африканский регион 3542 1
Ближний Восток 3010 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 747 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
Ergonomics - Эргономика 1656 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 1
Информатика - computer science - informatique 1120 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 425 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 52 1
