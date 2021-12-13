Получите все материалы CNews по ключевому слову
Samsung Harman DTS Harman Digital Transformation Solutions
УПОМИНАНИЯ
|Рынок ИТ-услуг 2021 1
|CNews: ИТ-тренды 2022 1
|13.12.2021
|Как в «умном городе» экономят время автолюбителей и авиапассажиров 1
Samsung и организации, системы, технологии, персоны:
|Зиборов Сергей 2 2
|Уханов Максим 2 2
|Соколовский Александр 40 1
|Фомичев Андрей 72 1
|Горшкова Алена 3 1
|Морозова Тамара 19 1
|Лутошкин Валерий 3 1
|Хазов Даниил 9 1
|Якимов Антон 11 1
|Чегодаев Станислав 19 1
|Дарчинов Станислав 7 1
|Колупаев Максим 1 1
|Шмелев Павел 17 1
|Мелихов Сергей 6 1
|Дзаварян Сергей 2 1
|Тремзин Олег 12 1
|Калганов Игорь 53 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.