Samsung Harman DTS Harman Digital Transformation Solutions


УПОМИНАНИЯ


Рынок ИТ-услуг 2021 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
13.12.2021 Как в «умном городе» экономят время автолюбителей и авиапассажиров 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Samsung и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 3
Yandex - Яндекс 8091 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 180 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 1
RecFaces - РекФэйсис 31 1
Google LLC 12082 1
Ланит Экспертиза 3 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 35 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Т1 Иннотех 190 1
DataTech 4 1
Innotech - Иннотек 3 1
Softline - Софтлайн 3116 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 41 1
Greensight - Гринсайт 7 1
Samsung Electronics 10490 1
Huawei 4112 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
LG Electronics 3656 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1512 1
Thales Group 125 1
Vertu 117 1
Telma Soft - Тэлма Софт 2 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 246 1
STC 95 1
Тэлма Софт 5 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 1
Татнефть 233 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 276 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 58 1
MSC Cruises 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 2
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 404 2
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 48 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 356 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1952 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1074 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 212 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1386 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1249 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 35 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1885 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3223 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2616 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 764 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Cisco ACI Multi-POD 5 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 324 1
Greensight - Ensi - Энси - e-commerce платформа 14 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1285 1
Google Mobile Services - GMS 78 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Stafory - робот Вера 347 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 183 1
Зиборов Сергей 2 2
Уханов Максим 2 2
Соколовский Александр 40 1
Фомичев Андрей 72 1
Горшкова Алена 3 1
Морозова Тамара 19 1
Лутошкин Валерий 3 1
Хазов Даниил 9 1
Якимов Антон 11 1
Чегодаев Станислав 19 1
Дарчинов Станислав 7 1
Колупаев Максим 1 1
Шмелев Павел 17 1
Мелихов Сергей 6 1
Дзаварян Сергей 2 1
Тремзин Олег 12 1
Калганов Игорь 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 2
Африка - Африканский регион 3542 1
Ближний Восток 3010 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2039 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Швеция - Королевство 3657 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1784 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1128 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 425 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews Рынок ИТ-услуг 168 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
Microsoft Ignite 42 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

