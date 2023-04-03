Индексная книга (каталог) CNews*
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Хазов Даниил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Хазов Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 1
|Якимов Антон 11 1
|Чегодаев Станислав 20 1
|Дарчинов Станислав 11 1
|Колупаев Максим 1 1
|Чернышев Андрей 72 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Ерошкин Павел 36 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Ноян Ольга 10 1
|Круглов Денис 2 1
|Ермолаев Юрий 1 1
|Пальцев Михаил 1 1
|Бафанов Артем 1 1
|Тукаева Ольга 2 1
|Натрусов Артем 312 1
|Шадаев Максут 1207 1
|Сотин Денис 216 1
|Соколовский Александр 40 1
|Фишер Андрей 75 1
|Андрианов Павел 86 1
|Галкин Николай 138 1
|Фокин Валерий 49 1
|Кузнецов Александр 159 1
|Гимранов Ринат 126 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Новиков Роман 6 1
|Дубинин Александр 20 1
|Кирьянова Александра 168 1
|Фомичев Андрей 74 1
|Меденцев Константин 106 1
|Башлыков Михаил 23 1
|Воронин Павел 195 1
|Черкасов Илья 14 1
|Горшкова Алена 3 1
|Морозова Тамара 19 1
|Буряков Кирилл 10 1
|Тараторин Александр 58 1
|Червяков Александр 3 1
|Шинкарев Александр 33 1
|Истомин Константин 58 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.