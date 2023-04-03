Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197378
ИКТ 15228
Организации 11698
Ведомства 1506
Ассоциации 1105
Технологии 3581
Системы 26973
Персоны 86068
География 3100
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2810
Мероприятия 895

Хазов Даниил

СОБЫТИЯ


CNews: ИТ-тренды 2022 1
03.04.2023 Регионы и госкомпании израсходовали на цифровизацию транспорта почти ₽100 млрд за 5 лет 1
03.11.2022 «Махачкала. ИТС на драйве»: проект ГК «Урбантех» выиграл премию AUTONET AWARDS 2022 1
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
09.06.2022 Внедрение ИТС в Нижегородской области: с нулевого на второй уровень цифровой зрелости за два года 1
27.12.2021 Даниил Хазов -

Интеллектуальная транспортная инфраструктура готова сделать шаг вперед

 1
04.12.2013 Новое IDM-решение в линейке «Крок»: система КУБ от «ТрастВерс» 1
12.09.2013 «Микротест» будет внедрять систему КУБ от «ТрастВерс» 1
29.07.2013 «Интелком» будет внедрять систему для управления доступом от «ТрастВерс» в рамках собственных проектов 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Хазов Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

Урбантех ГК - Urbantech Group 25 6
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 3
Ростелеком 10879 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3437 2
InfoWatch - Инфовотч 1170 2
Информзащита 932 2
DataTech 4 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 122 1
Innotech - Иннотек 3 1
Gelarm - Геларм 41 1
Интелком 22 1
Урбантех ГК - Урбантех-М - МВС МС 3 1
Умная Логистика. 20 1
МегаФон 10644 1
Yandex - Яндекс 9123 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15597 1
IBM - International Business Machines Corp 9681 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 201 1
Крок - Croc 1956 1
Directum - Директум 1248 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1908 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 435 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 486 1
HTC Corporation 1512 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 142 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1117 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
OpenText 232 1
Микротест 284 1
RFaces - RecFaces - РекФэйсис 37 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 64 1
Google LLC 12620 1
Ланит Экспертиза 3 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Test IT - Тест Айти 55 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 132 1
Урбантех ГК - МВС Груп 11 1
Строй Инвест Проект 7 1
Т1 Иннотех 213 1
MSC Cruises 3 1
Комос Групп 27 1
РЖД - Российские железные дороги 2085 1
Почта России ПАО 2352 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2910 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 173 1
Татнефть 241 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 292 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 207 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5606 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1535 2
Федеральное казначейство России 1939 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 141 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 131 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13666 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5582 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2836 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64410 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61274 6
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1481 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1704 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9842 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12122 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35851 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12102 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17993 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34486 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13864 3
Пропускная способность - Bandwidth 1893 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21888 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12991 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7806 2
Оцифровка - Digitization 5148 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3780 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2198 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25305 2
Транспорт - C-V2X, V2X - (Cellular) Vehicle-to-Everything communications - V2V - Vehicle-to-Vehicle - V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Connected Car (Vehicles) - Подключенный транспорт - IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 267 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7759 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4588 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5819 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1884 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13119 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Системы видеофиксации - ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 68 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 906 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4769 2
РНИС - Региональная навигационно-информационная система 23 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5965 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 429 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22781 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6374 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26159 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3957 1
Электронный документ - Electronic document 1570 1
Autonomic computing - Автономные вычисления - Autonomic Systems - Автономные системы 136 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5122 1
Управляемость - Manageability 2232 1
Оповещение и уведомление - Notification 5826 1
Информзащита - TrustVerse Куб IdM-система 10 2
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 3 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1732 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 31 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 648 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1040 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6202 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 939 1
ЭЛАР ЭларСкан 186 1
Stafory - робот Вера 373 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 656 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 1
ЭЛАР Контекст 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2376 1
Cisco ACI Multi-POD 6 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 367 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 749 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5229 1
Lex Borealis - Doczilla 19 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 249 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Московский каршеринг 3 1
Якимов Антон 11 1
Чегодаев Станислав 20 1
Дарчинов Станислав 11 1
Колупаев Максим 1 1
Чернышев Андрей 72 1
Гонтарь Людмила 9 1
Ерошкин Павел 36 1
Микрюков Валерий 28 1
Ноян Ольга 10 1
Круглов Денис 2 1
Ермолаев Юрий 1 1
Пальцев Михаил 1 1
Бафанов Артем 1 1
Тукаева Ольга 2 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1207 1
Сотин Денис 216 1
Соколовский Александр 40 1
Фишер Андрей 75 1
Андрианов Павел 86 1
Галкин Николай 138 1
Фокин Валерий 49 1
Кузнецов Александр 159 1
Гимранов Ринат 126 1
Ермолаев Артем 379 1
Новиков Роман 6 1
Дубинин Александр 20 1
Кирьянова Александра 168 1
Фомичев Андрей 74 1
Меденцев Константин 106 1
Башлыков Михаил 23 1
Воронин Павел 195 1
Черкасов Илья 14 1
Горшкова Алена 3 1
Морозова Тамара 19 1
Буряков Кирилл 10 1
Тараторин Александр 58 1
Червяков Александр 3 1
Шинкарев Александр 33 1
Истомин Константин 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 164910 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8506 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47351 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2271 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1904 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3558 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14773 2
Россия - УФО - Тюменская область 1354 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 761 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 270 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54504 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1424 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3423 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 787 1
Индия - Bharat 5841 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3444 1
Африка - Африканский регион 3632 1
Ближний Восток 3141 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2831 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1786 1
Россия - ПФО - Самарская область 1555 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2242 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1215 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1057 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 731 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 260 1
Аргентина - Аргентинская Республика 611 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 142 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 93 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 137 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21456 6
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 949 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57256 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6001 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3133 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6463 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53097 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6605 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11219 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1078 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8449 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1371 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6550 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2455 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 436 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11653 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1701 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8756 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18037 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8842 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1232 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2303 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 443 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 440 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1000 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 299 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1173 1
Транспорт - коллективный транспорт - совместное такси - карпулинг, carpooling - райдшеринг, ridesharing - поиск попутчиков для совместной поездки на автомобиле 15 1
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 55 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 702 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11482 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5641 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7727 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3709 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1460 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5714 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 92 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10234 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3928 2
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8559 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 838 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 367 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 252 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 347 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 104 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1274 1
CNews FORUM Кейсы 309 1
CNews AWARDS - награда 570 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще