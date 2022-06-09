Внедрение ИТС в Нижегородской области: с нулевого на второй уровень цифровой зрелости за два года

Группа компаний «Урбантех» приступает к первому этапу создания интеллектуальной транспортной системы в Нижегородской городской агломерации. По итогам реализации комплексного проекта власти региона нацелены снизить количество ДТП, увеличить пропускную способность дорог, повысить уровень безопасности дорожного движения для автомобилистов и пешеходов, а также качество сервиса для пассажиров общественного транспорта. Об этом CNews сообщили представители ГК «Урбантех».

Создание единой платформы управления транспортными системами ЕПУТС – первый этап внедрения ИТС. Платформа объединит пять существующих в городе информационных систем: РНИС, автоматизированные системы диспетчерского управления общественным транспортом и информирования пассажиров ОТ, АПК «Безопасный город» и ГИС «Титул-2005». Также будут подключены 20 новых модулей и подсистем, создаваемых в рамках проекта. Система обеспечит взаимосвязанное функционирование всех подсистем и сервисов ИТС для повышения пропускной способности транспортной сети и безопасности участников движения.

Функционал системы позволит обеспечить приоритетный проезд спецтранспорту, настроить директивное управление светофорными объектами, обеспечить доступ к системе видеонаблюдения для выявления и прогнозирования ДТП, чрезвычайных ситуаций и др. В состав проекта также входят управляющие модули дорожного движения, движения общественного транспорта, модули управления дорожными работами и диспетчерского управления ИТС для ЧС и ВС, а также геоинформационная система сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных.

«В рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы пропускная способность улично-дорожной сети может увеличиться до 20%. Данные показатели планируется достигнуть посредством применения видеодетекторов, установленных вместе со светофорными объектами. Они будут оценивать интенсивность транспортного потока, и, исходя из этого, будет автоматически корректироваться работа светофоров. Также камеры могут идентифицировать транспортные средства, чтобы давать приоритет общественному транспорту», – отметил директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов.

В результате внедрения ЕПУТС «Центр развития транспортных систем» Нижегородской области получит возможность в онлайн-режиме следить за текущим состоянием транспортной системы, корректировать работу подсистем ИТС, оперативно реагировать на инциденты на улично-дорожной сети и управлять трафиком «в моменте».

«Создание единой платформы управления транспортной системы – начало трансформации транспортной инфраструктуры Нижегородской городской агломерации. Как показывает наш опыт внедрения подобных решений в Московской области, качественно меняется среда для автомобилистов и пешеходов: на 17% снижается количество ДТП и до 20%, в зависимости от условий городской застройки, сокращается время, которое люди проводят в пробках», ˗ сказал Даниил Хазов, коммерческий директор ГК «Урбантех».

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К апрелю 2023 г. система будет развернута полностью и позволит охватить все периферийное оборудование ИТС, которое будет подключено в городе. Таким образом, ИТС Нижегородской городской агломерации достигнет второго уровня цифровой зрелости по методике Минтранса России и станет основой для перехода на третий уровень зрелости.

Группа компаний «Урбантех» является технологическим партнером «Национального центра информатизации» (госкорпорация «Ростех»), держателя государственного контракта по разработке технорабочего проекта «Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением» в Нижегородской агломерации.

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ГК «Урбантех» объединяет несколько технологических компаний, которые занимаются транспортным планированием городской инфраструктуры, внедряют интеллектуальные транспортные системы и создают цифровые двойники дорожной сети. Компания «Урбантех-М» с 2019 г. является сервис-провайдером по фотовидеофиксации Департамента транспорта Правительства Москвы. С 2020 г. группа участвует в проекте по внедрению ИТС в крупнейших городах Подмосковья и регионах России.