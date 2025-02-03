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РНИС Региональная навигационно-информационная система



03.02.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2025 года 1
16.11.2022 ISBC представила новый продукт для общественного транспорта 1
09.06.2022 Внедрение ИТС в Нижегородской области: с нулевого на второй уровень цифровой зрелости за два года 1
17.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве 1
14.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве 1
04.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г. 1
03.07.2015 В Новгородской области заработала система спутникового мониторинга транспорта на базе ГЛОНАСС 1
01.06.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2015 г. 1
06.04.2015 Транспортный комплекс Чеченской Республики переходит под контроль ГЛОНАСС 1
04.02.2015 К РНИС Смоленской области подключен весь социально значимый транспорт 1
19.01.2015 В Калужской области развивается региональная навигационно-информационная система (РНИС) 1
04.09.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2014 г. 1
01.11.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2013 1
02.09.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2013 1
02.08.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2013 1
03.07.2013 «НИС» инвестирует в региональные навигационно-информационные системы 600 млн руб. в 2013 г. 1
03.04.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2013 года 1
06.03.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: февраль 2013 года 1
13.12.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2012 года 1
18.07.2012 В Свердловской области к региональной навигационно-информационной системе подключено 1321 транспортное средство 1
23.04.2009 Роскосмос потратит свыше 130 млн руб. на создание технологий комплексного мониторинга 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

РНИС и организации, системы, технологии, персоны:

SpaceTeam - СпейсТим 30 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1134 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Прогноз 1652 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 1
Урбантех ГК - Урбантех-М 3 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 7
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 2
Восток-Запад - EWS Holding 43 2
Связной ГК 1371 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
Смоленскавтодор СОГБУ 1 1
Хабаровскуправтодор КГКУ - Хабаровское управление автомобильных дорог 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2747 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 6
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1999 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 668 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 3
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 3
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 3
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 3
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4115 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 828 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 51 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
Администрация Краснодарского края 61 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
Федеральное казначейство России 1779 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 185 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2997 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12544 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20661 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1722 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3832 5
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Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1745 3
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Электронный документ - Electronic document 1455 3
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Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 122 2
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11154 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 2
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3168 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2540 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5198 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1423 4
Apple iPhone 6 4861 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3226 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2038 1
Microsoft Office Excel 1199 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 228 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 287 1
SpaceTeam ST Matix 2 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 250 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 1
Обращения граждан 227 1
МОД Народный контроль 44 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 1
Ломтев Сергей 2 2
Кох Дмитрий 11 2
Лопатин Александр 22 1
Платонов Андрей 10 1
Смятких Алексей 1 1
Савостьянов Александр 2 1
Якичев Александр 3 1
Маслов Вадим 3 1
Макаревский Сергей 1 1
Мирошник Сергей 2 1
Хазов Даниил 9 1
Бафанов Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2907 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 1883 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7452 4
Россия - УФО - Свердловская область 1503 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1228 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2424 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1772 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 869 4
Россия - ЮФО - Астраханская область 666 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3110 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1384 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 749 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1199 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 884 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 3
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 886 2
Россия - ЦФО - Курская область 652 2
Россия - ЦФО - Калужская область 983 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 853 2
Россия - ПФО - Самарская область 1317 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1285 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 119 2
Россия - ПФО - Пензенская область 594 2
Россия - УФО - Тюменская область 1148 2
Россия - СФО - Омская область 673 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 621 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 453 2
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 31 2
Москва - Новомосковск - Щербинка 34 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 796 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 287 1
Земля - планета Солнечной системы 10383 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1289 1
Россия - УФО - Челябинская область 1216 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 937 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 606 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9966 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9826 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2905 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4157 7
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1311 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6142 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 6
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1622 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8688 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3562 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8055 5
Паспорт - Паспортные данные 2514 5
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 399 5
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1290 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1077 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5839 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2594 3
Энергетика - Energy - Energetically 5094 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1270 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2830 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 2
НКО - Некоммерческая организация 504 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 172 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4009 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4661 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1735 2
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2189 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1580 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 135 2
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 258 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4812 2
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
Башинформ ИА 7 1
Ставропольская правда 4 1
РАН - Российская академия наук 1876 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 1
МБУК ЦБС Костромы - Централизованная библиотечная система города Костромы - Муниципальное учреждение культуры 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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