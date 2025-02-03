РНИС Региональная навигационно-информационная система
РНИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Ломтев Сергей 2 2
|Кох Дмитрий 11 2
|Лопатин Александр 22 1
|Платонов Андрей 10 1
|Смятких Алексей 1 1
|Савостьянов Александр 2 1
|Якичев Александр 3 1
|Маслов Вадим 3 1
|Макаревский Сергей 1 1
|Мирошник Сергей 2 1
|Хазов Даниил 9 1
|Бафанов Артем 1 1
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