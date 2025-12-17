Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187502
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1495
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26522
Персоны 81031
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Якичев Александр


СОБЫТИЯ


17.12.2025 Старт горнолыжного сезона: российские курорты внедряют ски-пассы из инновационной «умной бумаги» 1
27.02.2023 4500 школьных карт на чипе «Микрона» для учащихся Сахалинской области 1
16.11.2022 ISBC представила новый продукт для общественного транспорта 1
02.09.2022 Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Якичев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз 63 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1585 2
Итуруп АКБ 2 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23224 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1154 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3129 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6158 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Социальная карта - Social card 252 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 220 1
РНИС - Региональная навигационно-информационная система 22 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 282 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1290 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73382 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4113 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 545 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 37 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 1
Симановский Евгений 5 1
Купряков Борис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157116 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 988 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир 103 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45773 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаковский район - Корсаковский городской округ 11 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408254, в очереди разбора - 732595.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще