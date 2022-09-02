Зеленоградский завод ISBC вдвое нарастил выпуск школьных карт на отечественном чипе

Зеленоградский производитель RFID-продукции компания ISBC изготовила к новому учебному году более полмиллиона школьных карт «Москвенок» на отечественном чипе. Это вдвое больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители ISBC.

Проект «Москвенок» стартовал в 2012 г. и стал наиболее масштабным в стране в сфере автоматизации прохода и питания в школах. На российском чипе такие карты начали производить в столице в 2019 г. Увеличение объемов производства не только исключит зависимость от зарубежных поставщиков, но и позволит в будущем расширить цифровые возможности для юных москвичей.

«Компания ISBC с самого начала играла одну из значимых ролей в качестве поставщика оборудования и карт в проекте “Москвенок”. Сначала эти карты изготавливались на базе зарубежных чипов, однако, следуя общему тренду импортозамещения, в 2019 г. предприятие предложило в пилотном режиме рассмотреть производство на чипе “Микрон”. Проект оказался успешным и впоследствии позволил поэтапно увеличивать долю в общем объеме продукции на отечественном чипе. В 2022 г. уже 100% карт “Москвенок” содержали чип МIK1K», – отметил директор департамента корпоративных и проектных продаж ISBC Александр Якичев.

Производство карт «Москвенок»

«Сервис “Москвенок” постоянно расширяет свои возможности для удобства пользователей и предоставления качественных услуг. При этом мы всегда стремимся быть на переднем фланге развития цифровых технологий и соответствовать современным тенденциям и трендам в этой сфере. Переход на карты с отечественным чипом обеспечит большую безопасность и независимость от импорта. Также в новом учебном году обновится и дизайн электронной карты. Его выбрали сами жители столицы путем голосования, которое проводилось в мае текущего года. Наибольшее число голосов было отдано варианту с изображением совенка Москвенка и виртуального помощника кота МЭШика», ISBC сказал Евгений Симановский, руководитель проекта «Москвенок».

Также компания ISBC поставляет проекту «Москвенок» силиконовые браслеты и брелоки, которые полностью дублируют функционал карты и позволяют выбрать наиболее удобный формат для каждого ребенка. В ближайшее время планируется и эти идентификаторы перевести на отечественные чипы.

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Как отметил генеральный директор Rfid Land – компании, которая занимается сервисным обслуживанием карт и электронных носителей «Москвенок» – Борис Купряков, сегодня карта используется более чем в 4200 московских учебных заведений. Дети могут использовать ее как пропуск в образовательную организацию и музеи столицы, оплачивать горячие завтраки, обеды и покупки в школьном буфете. Карта позволяет родителям оформить заказ на горячее питание ребенка на портале mos.ru, проверить, когда тот был в школе, колледже или детском саду, проконтролировать траты в столовой, а также удаленно пополнить лицевой счет. С каждым годом появляются новые виды идентификаторов, которые могут использоваться для прохода в школу: браслеты, брелоки, поп-сокеты, наклейки и другие виды носителей.

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Группа компаний ISBC, основанная в 2002 г., является российским экспертом в области разработки, производства и дистрибуции RFID-продукции для различных отраслей цифровой экономики. Собственное производство ISBC позволяет выпускать широкий ассортимент бесконтактных смарт-карт, RFID-наклеек и корпусированных меток всех диапазонов LF, HF и UHF. Компания ISBC зарегистрировала более 10 патентов и более 20 товарных знаков в России и в мире. На базе завода ISBC, расположенного в городе Зеленограде, функционируют исследовательские лаборатории, R&D центр и четыре производства.