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Вушбайк


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Москва строит ИТ-систему слежения за курьерами и самокатами в реальном времени 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Вушбайк и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7870 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 148 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 905 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 101 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 496 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 263 1
X5 Group - Перекрёсток 584 1
ВкусВилл - Избёнка 164 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 102 1
Мосгортранс ГУП 125 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1384 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2604 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 265 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 212 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 380 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1706 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6505 1
РНИС - Региональная навигационно-информационная система 22 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2033 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4252 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11844 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6001 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2261 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2895 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1088 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 868 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69051 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 403 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1265 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1184 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 998 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9473 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3348 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 187 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 555 1
Московский метрополитен - МосМетро 9 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2815 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2411 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 327 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 718 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1266 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2293 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 938 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1300 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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