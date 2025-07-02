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Вушбайк
УПОМИНАНИЯ
|02.07.2025
|Москва строит ИТ-систему слежения за курьерами и самокатами в реальном времени 1
Вушбайк и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7870 1
|ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 102 1
|Мосгортранс ГУП 125 1
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1384 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2604 1
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