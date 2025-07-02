Москва строит ИТ-систему слежения за курьерами и самокатами в реальном времени

Москва модернизирует «Единую региональную навигационно-информационную систему». Теперь в нее будут входить сервисы доставки и аренды самокатов. Их перемещение будет отслеживаться системой в режиме реального времени.



Модернизация транспортной «нервной системы» города

Как выяснил CNews, Правительство Москвы модернизирует «Единую региональную навигационно-информационную систему» (РНИС) — ключевую платформу для управления транспортными потоками столицы.

Главная цель модернизации — радикально расширить охват системы. Впервые в РНИС войдут курьерские гиганты, такие как «Сбермаркет», «Самокат», «Яндекс.Еда», Ozon, «Магнит», X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Азбука Вкуса» и «ВкусВилл».

Для каждого из этих сервисов будут созданы специализированные базы данных по курьерам, сервисы двустороннего обмена справочными данными (добавление, редактирование, удаление информации о курьерах) и каналы передачи телематических данных о перемещениях курьеров в реальном времени в ЦОДД, динамическую транспортную модель и другие городские системы.

Модернизация также охватит прокат велосипедов через интеграцию с сервисами «Велобайк-Максима», «Велобайк-Электро», «Вушбайк» и «ЮРентБайк»; каршеринг самокатов с включением данных от «Яндекс», «Вушбайк», «ЮРентБайк», «Карусель», «МатурСити», «Эковей» и «Юдрайв Лайт»; а также мототранспорт и речной флот, включая интеграцию с сервисом проката мототранспорта «Вжик» и получение данных о речном транспорте и электросудах.

Дополнительно будет установлен обмен данными с ЦППК (Центральная пригородная пассажирская компания) о пассажиропотоке и передача этих данных в Мосметро.

Согласно документам, окончание модернизации планируется не позднее, чем за 344 календарных дня с даты заключения контракта.

CNews ожидает ответов на вопросы, заданные ЦОДД и курьерским сервисам.



Техническое задание на модернизацию было опубликовано Центром организации дорожного движения (ЦОДД) на сайте госзакупок от имени Департамента по конкурентной политике Москвы 23 июня 2025 г.

Заявки на участие в электронном аукционе служба принимает до 9 июля 2025 г. Процедура выбора поставщика состоится 14 июля. Начальная сумма тендера — 199,5 млн руб., однако она может измениться в ходе проведения торгов.

РНИС, функционирующая с 2014 г., является технологическим ядром московского транспорта. Система обрабатывает гигантские массивы данных: мониторинговую информацию с более чем миллиона абонентских телематических терминалов (ГЛОНАСС/GPS) на транспорте, справочные сведения, данные о пассажиропотоках.

Она обеспечивает в режиме реального времени контроль движения пассажирского, грузового и спецтранспорта; интеграцию с более чем 40 внешними системами, включая «Яндекс.Транспорт», «Мосгортранс», МЧС и ситуационные центры; а также формирование единой точки доступа к транспортной информации для городских служб и граждан.

Другие цели модернизации

Модернизация затронет ключевые подсистемы РНИС: взаимодействия, единой платформы навигационных приложений и администрирования.

Технические требования к системе включают в себя: Возможность одновременной работы более 1000 пользователей при пиковой нагрузке. Обмен данными со 100+ внешними системами.

Система должна обрабатывать данные от 1 млн устройств с частотой обновления не реже пяти секунд. При этом время отклика интерфейса не должно превышать трех секунд.

Годовой простой системы не должен превышать 24 часов (доступность 99,72%). Восстановление после сбоя должно происходить в течение от одного до восьми часов в зависимости от типа данных.

Система должна строго соответствовать требованиям ФЗ-152 «О персональных данных».

Необходимо использовать СУДИР (Система управления доступом к ИС Москвы), защищенные каналы связи (SSL/TLS), резервное копирование и методы безопасного программирования.

Система должна быть открыта для интеграции через API с использованием стандартных протоколов (HTTP/HTTPS, FTP, EGTS, GTFS) и форматов данных (JSON, XML, CSV).

Единый дизайн интерфейса должен соответствовать корпоративному стилю московского транспорта и быть адаптивным для разных устройств и браузеров.