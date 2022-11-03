«Махачкала. ИТС на драйве»: проект ГК «Урбантех» выиграл премию AUTONET AWARDS 2022

Проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской городской агломерации занял первое место в ежегодной премии AUTONET AWARDS 2022. Проект был представлен в номинации «Внедрение передовых технологий интеллектуальной транспортной инфраструктуры (V2X и др.)».

Национальная премия AUTONET AWARDS – междисциплинарная премия в сфере новых транспортных технологий среди коммерческих проектов, частных инициатив и стартапов, внесших значительный вклад в развитие рынков «Автонет». Премия вручается с 2019 года проектам в сфере умной городской мобильности, транспортных телематических систем и умной логистики. Это проекты или решения, которые задали тренд, привлекли внимание широкой аудитории, произвели заметные изменения в своей отрасли. Проект по внедрению ИТС стал лучшим в категории «Внедрение передовых технологий интеллектуальной транспортной инфраструктуры».

«В наших проектах мы всегда ориентируемся на социально измеримые показатели для заказчиков и пользователей городской транспортной инфраструктуры. Мы рады нашей общей победе совместно с заказчиком и уверены, что экспертное признание нашего проекта позволит усилить взаимодействие с правительством республики в интересах жителей Дагестана», – прокомментировал победу коммерческий директор ГК «Урбантех» Даниил Хазов.

Проект по внедрению ИТС реализуется в Махачкалинской городской агломерации с ноября 2021 года. Два из трех этапов уже сданы: суммарно за 11 месяцев работы были установлены 67 дорожных видеокамер, 94 транспортных детектора, заменены 36 дорожных контроллеров и 234 транспортных и пешеходных светофора, внедрено 11 программных модулей и подсистем ИТС. В рамках инфраструктурного проекта власти Республики Дагестан нацелены снизить количество ДТП, повысить уровень безопасности дорожного движения для автомобилистов и пешеходов, а также качество сервиса для пассажиров общественного транспорта.

ГК «Урбантех» объединяет несколько технологических компаний, которые занимаются транспортным планированием городской инфраструктуры, внедряют интеллектуальные транспортные системы и создают цифровые двойники дорожной сети. С 2020 года группа участвует в проектах по внедрению ИТС в крупнейших городах Подмосковья и регионах РФ.■