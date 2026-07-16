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Транспорт коллективный транспорт совместное такси карпулинг, carpooling райдшеринг, ridesharing поиск попутчиков для совместной поездки на автомобиле

СОБЫТИЯ


16.07.2026 «Яндекс Go» запускает тариф с попутчиком ещё более чем в 30 городах России 1
11.05.2026 Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции 1
18.01.2022 Не только поездки: как B2B-платформы стали новым направлением роста для рынка такси на примере «Ситимобил» 1
27.12.2021 Даниил Хазов -

Интеллектуальная транспортная инфраструктура готова сделать шаг вперед

 1
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 2
30.03.2020 Власти придумали, как развивать в России беспилотники и умные дороги 1
14.01.2020 Экс-глава «Делимобиля» назначен операционным директором Delivery Club 1
17.12.2019 Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей 1
30.01.2018 BlaBlaCar провел ребрендинг и представил новый алгоритм поиска попутчиков 1
20.11.2017 Попутчики в BeepCar могут делить расходы на поездку с помощью банковских карт 1
06.02.2017 Mail.Ru Group выходит на рынок райдшеринга с сервисом BeepCar 1
13.01.2016 BlaBlaCar пришел в Чешскую республику и Словакию 1
12.01.2016 Ford создал цифрового помощника FordPass 1
24.12.2015 BlaBlaCar раскрыл данные о числе доступных для бронирования в России мест в автомобилях попутчиков 1
17.09.2015 BlaBlaCar привлек $200 млн для развития райдшеринга по всему миру 1
22.04.2015 BlaBlaCar выходит на рынок Америки: поглощение мексиканского сервиса Rides 1
23.09.2013 В США легализовали онлайн-сервисы поиска попуток 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3610 4
Yandex - Яндекс 9284 3
Урбантех ГК - Цифровые дороги - ЦД - Digital Roads 7 1
Ростелеком 10982 1
МегаФон 10823 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3466 1
Microsoft Corporation 25813 1
Huawei 4688 1
ИКС 544 1
InfoWatch - Инфовотч 1189 1
Информзащита 945 1
HTC Corporation 1512 1
ГЛОНАСС АО 282 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 51 1
Иннодата - Innodata 22 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 29 1
Урбантех ГК - МВС Груп 11 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 25 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 291 1
BlaBlaCar - сервис поиска попутчиков 42 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8915 2
BlaBlaCar - BeepCar - Бипкар 18 2
Uber 362 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Gett 89 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 175 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
АльфаСтрахование СГ 398 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 299 1
Ford 435 1
IKEA - ИКЕА 171 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
Lyft - агрегатор такси 22 1
Vostok New Ventures 10 1
Куулклевер 5 1
Accel Partners 49 1
Геометрия НПО 166 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1780 1
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1542 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5706 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 764 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6575 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5446 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 108 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4963 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 56 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5887 7
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 690 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54222 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7911 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26477 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13711 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1496 3
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5539 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36428 2
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Транспорт - C-V2X, V2X - (Cellular) Vehicle-to-Everything communications - V2V - Vehicle-to-Vehicle - V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Connected Car (Vehicles) - Подключенный транспорт - IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 269 2
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8698 2
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Бронирование - Booking 1005 2
MaaS - Mobility as a Service - Мобильность как сервис 26 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5267 1
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5G - пятое поколение мобильной связи 2586 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13198 1
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AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1528 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28392 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 769 3
Google Android 15295 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7651 1
Apple iOS 8605 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3569 1
Apple - App Store 3126 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 649 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2980 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 129 1
Apple iTunes Store 1118 1
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 1
Apple macOS Sidecar 5 1
Pixabay 262 1
Brusson Nicolas - Брюссон Николас 10 4
Mazzella Frédéric - Маззелла Фредерик 5 3
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Сейдахметов Мухит 6 1
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Лазоренко Алексей 7 1
Попов Дмитрий 39 1
Черкасов Илья 14 1
Хазов Даниил 10 1
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Prouza Pavel - Проуза Павел 1 1
Парамонов Леонид 8 1
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Европа 24996 4
Франция - Французская Республика 8188 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54869 3
Бразилия - Федеративная Республика 2528 3
Украина 7939 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1440 3
Казахстан - Республика 6076 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47760 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13837 2
Беларусь - Белоруссия 6316 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19606 2
Польша - Республика 2035 2
Индия - Bharat 5887 2
Европа Восточная 3140 2
Бельгия - Королевство 1198 2
Германия - Федеративная Республика 13252 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1930 2
Италия - Итальянская Республика 4512 2
Венгрия 857 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3054 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14827 2
Турция - Турецкая республика 2632 2
Чехия - Чешская Республика 1350 2
Испания - Королевство 3842 2
Нидерланды 3756 2
Румыния 753 2
Люксембург Великое Герцогство 447 2
Португалия - Португальская Республика 958 2
Сербия - Республика 377 2
Хорватия - Республика 287 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19236 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2544 1
Азия - Азиатский регион 5936 1
Армения - Республика 2458 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8607 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3476 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1422 1
Канада 5085 1
США - Нью-Йорк 3185 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21795 11
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3193 7
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 398 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6098 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7604 6
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1211 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27441 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4809 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12357 2
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Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 93 2
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Санкции - Антикитайские санкции - Санкции против Китая - США и Китай - Торговая война 42 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 715 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 250 1
Образование в России 2916 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4441 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3801 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5889 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 270 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1484 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4005 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4628 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5804 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5619 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2346 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5127 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 294 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 383 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
Public Library of Science - PLOS 71 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 152 1
ТИАР-Центр 3 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1504 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 256 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 351 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 150 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 400 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
День молодёжи - 27 июня 1099 1
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