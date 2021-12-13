Разделы

Уханов Максим


УПОМИНАНИЯ


Рынок ИТ-услуг 2021 1
13.12.2021 Как в «умном городе» экономят время автолюбителей и авиапассажиров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Уханов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 1
LG Electronics 3656 1
Тэлма Софт 5 1
Telma Soft - Тэлма Софт 2 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 41 1
Thales Group 125 1
STC 95 1
Vertu 117 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1512 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 246 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
Huawei 4112 1
Samsung Electronics 10490 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 1
Softline - Софтлайн 3116 1
Greensight - Гринсайт 7 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 48 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 356 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 404 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 581 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 536 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1381 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6536 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1031 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3647 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1897 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1979 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2298 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1342 1
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 72 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1036 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1885 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 3 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1285 1
Google Mobile Services - GMS 78 1
Greensight - Ensi - Энси - e-commerce платформа 14 1
Зиборов Сергей 2 2
Шмелев Павел 17 1
Тремзин Олег 12 1
Дзаварян Сергей 2 1
Мелихов Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2039 1
Швеция - Королевство 3657 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1128 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1784 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CNews Рынок ИТ-услуг 168 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
Microsoft Ignite 42 1
