В «Рексофт» назначен заместитель директора

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, объявила о назначении Максима Кутузова на должность заместителя директора компании. До присоединения к команде «Рексофт» в течение 10 лет Максим возглавлял компанию «Перфоманс лаб», где был одним из сооснователей, а также занимался рядом других собственных цифровых проектов.

В круг обязанностей Максима Кутузова будет входить развитие бизнеса «Рексофт» как в крупных российских коммерческих и государственных заказчиках, так и на международных рынках.

Максим Кутузов родился 2 апреля 1980 г. в Саратове. В 2003 г. с отличием окончил физический факультет Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. В период с 2015 по 2019 г. закончил ряд управленческих программ, таких как «Управление сложными проектами» в Университете Стенфорд (Пало Альто, Калифорния, США), «Управление развитием продукта» и «Цифровая трансформация: управление людьми, данными и технологиями» в Университете Беркли (Беркли, Калифорния, США). С 2018 по 2019 г. проходил обучение по программе EMBA for Eurasia, организованной совместно бизнес-школой «Сколково» и Гонконгским университетом науки и технологий.

У Максима Кутузова большой опыт коммерческой̆, операционной̆ и хозяйственной̆ деятельности на российском и американских рынках. Свою карьеру он начал в 2001 г. в Саратовском подразделении компании «Транстелеком», в 2003 г. был переведен в ее центральный офис на позицию менеджера по работе с корпоративными клиентами, а в 2005 г. стал коммерческим директором самарского подразделения ТТК.

В 2008 г. он становится сооснователем и генеральным директором «Перфоманс лаб», международной компании по тестированию ИТ-систем. Он управлял развитием бизнеса компании с момента создания до штатной̆ численности более 500 сотрудников. С 2015 до 2018 работал в Кремниевой долине, занимаясь выводом «Перфоманс лаб» на американский рынок. Клиентами компании в США являются такие компании как Tinder, Moody’s, Splunk, Samsung, Illumina, а в России – почти все банки топ-30, крупный ритейл и крупный телеком. Выручка группы компаний, которыми руководил Максим Кутузов, составляет более $10 млн. «Перфоманс лаб» была регулярным участником списков топ-50 крупнейших поставщиков в банки и госсектор по версии CNews с 2013 по 2018 гг.