Разделы

Бизнес Кадры ИТ в банках
|

«СберТех» сообщает о кадровых изменениях

Максим Кутузов назначен управляющим директором «СберТеха». Он будет отвечать за развитие и коммерциализацию решений для продуктивной разработки и эффективного взаимодействия команд в рамках продуктов GitVerse и Platform V Works. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Максим 10 лет руководил компанией «Перфоманс Лаб», в которой был одним из сооснователей. У него большой опыт разработки технологических продуктов и ведения коммерческой, операционной и хозяйственной деятельности ИТ-компаний на российском и международных рынках. Последние два года Максим Кутузов возглавлял коммерческий департамент платформы «Сфера» (Холдинг Т1), где отвечал за комплексный вывод продукта на рынок.

В 2003 г. Максим с отличием окончил физический факультет Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. С 2015 по 2019 гг. прошел ряд управленческих программ в международных университетах. В 2018–2019 гг. обучался по программе EMBA for Eurasia, организованной бизнес-школой «Сколково» совместно с Гонконгским университетом науки и технологий.

maksim_kutuzov700.jpg
«СберТех»
Максим Кутузов назначен управляющим директором «СберТеха»

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Одна из наших ключевых задач — это повышение эффективности бизнеса наших клиентов с помощью перехода на импортозамещенный технологический стек. Максиму предстоит курировать это стратегическое направление и развивать решения «СберТеха» для продуктивной разработки».

Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать
Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

США больше не нужны. «Лаборатория Касперского» уходит из страны и увольняет персонал

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Сменился гендиректор в разработчике криптографической защиты «КриптоПро»

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов?

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024