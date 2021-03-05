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В финансовой сфере Agile использует 91% банковских организаций

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Компания «Перфоманс лаб» анализировала разные сферы экономики на предмет популярности и понимания компаниями методик Agile и сделала прогнозы на ближайший год относительно внедрения и успешности этого подхода на российском рынке.

В банках гибкие методологии разработки (Agile) использует большинство (91%) опрошенных банковских организаций. Хотя по опросам некоторые банковские организаций еще не готовы использовать Agile по полной.

Илья Кучугин, директор блока информационных технологий банка «Зенит», согласен, что Agile-технологии все активнее проникают в банковскую деятельность. По его словам, со стороны может показаться, что речь идет исключительно о техническом моменте, но на практике эта тенденция влечет за собой коренные изменения на всем IT-рынке. С внедрением гибких методологий будут скорректированы подходы к набору и управлению персоналом, придется переосмыслить роль менеджмента.

«Так, в какой-то момент я осознал, что если мы в банке сможем выстроить работу по принципам Agile, то моя должность перестанет быть необходимой. И это вызов каждому руководителю: какие шаги необходимо предпринять, чтобы остаться востребованным и в новых условиях?», - поделился Илья Кучугин.

Из последнего исследования RQR 2020-2021 (Russia Quality Report) «Перфоманс лаб», в котором было опрошено более 350 организаций из телекома, ИТ, финансовой сферы, ритейла, ТЭК, промышленности, о ситуации на рынке обеспечения качества ИТ-систем и тестирования рынка ПО в России следует, что гибкие методологии разработки (Agile) популярны не во всех областях экономики, кто-то не знает, что с ними делать, обладает небольшим опытом или просто пока не готов к использованию. Несмотря на это, гибкие методологии разработки (Agile) продолжают завоевывать симпатии российских компаний и организаций. По данным прошлых отчетов компании, еще четыре года назад такой подход применяли всего 43% опрошенных игроков рынка. В 2020 году их количество увеличилось до 80%.

Рост популярности Agile в России, впрочем, не означает, что отечественные компании перестали сталкиваться с проблемами при внедрении в практику гибких методологий разработки. Agile не стал для отечественных компаний панацеей: при внедрении гибких методологий организации все еще не застрахованы от проблем.

В ритейле популярность гибких методологий разработки (Agile) продолжает расти в России. Опрос торговых компаний показал, что большая их часть (60%) использует этот подход. За последние два года данный показатель вырос на 7%. Организации, которые работают на рынках ритейла и электронной коммерции, назвали недостаток понимания подходов к тестированию по методологии Agile основной проблемой в 2020 году. Об этом говорили 57% респондентов.

Гибкие методологии разработки (Agile) применяют только 25% опрошенных организаций государственного сектора. Выбор в пользу этого подхода респонденты объясняют повышением прозрачности, управляемости и быстроты разработки продукта.

Основными сложностями при использовании Agile для респондентов являются недостаток тестовых сред и данных, а также отсутствие опыта тестирования в команде (по 33%). Еще 67% участников опроса не могут назвать актуальные для них проблемы применения Agile, так как не используют эту методологию.

На рынке системной интеграции около 90% системных интеграторов, принявших участие в опросе, применяет Agile.

В телекоме большинство опрошенных телекоммуникационных компаний (80%) применяют гибкие методологии разработки (Agile).

Гибкие методологии разработки (Agile software development) — это серия подходов, ориентированных на использование итеративной разработки, динамическое формирование требований и обеспечение их реализации при помощи постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля.

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