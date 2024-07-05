«Перфоманс Лаб» запустила новую услугу по оптимизации производительности «1С»

Компания «Перфоманс Лаб» объявила о запуске новой услуги по оптимизации производительности «1С». Услуга «Тестирование производительности 1С» стала ответом на текущие потребности рынка, когда крупные российские компании вынуждены осуществлять миграцию с SAP на «1С:ERP», но соответствующие инструменты тестирования отсутствуют. Единственный инструмент нагрузочного тестирования SAP покинул российский рынок в прошлом году и его уход привел к усугублению проблемы.

Решение «Перфоманс Лаб» основано на собственных разработках, методологии SAP и многолетнем опыте в тестировании ERP-систем.

Новая услуга «Перфоманс Лаб» включает: разработку инструментов тестирования производительности «1С» – создание скриптов, эмуляторов и инструментов для наполнения баз данных; проведение нагрузочных тестов и анализ результатов – локализация проблем производительности и выработка рекомендаций по их устранению; поддержку миграции с SAP на «1С» – аудит производительности «1С» на промышленных средах, интеграция эффективных процессов тестирования ПО и поддержка специалистов QA-команды.

Александр Макаров, технический директор «Перфоманс Лаб», сказал: «Мы сделали современный инструмент для тестирования производительности «1С», в который вложили не только наш опыт в нагрузке ERP-систем, но и наработки в области организации процессов и повышения уровня зрелости ИТ. При этом мы умеем работать с любыми конфигурациями и версиями: и с веб-, и с «толстым» клиентом. Поскольку при миграции на платформу «1С» вопрос производительности может встать достаточно остро, я считаю, что наша услуга по обеспечению производительности сможет закрыть текущие потребности рынка».

Модуль тестирования «1С» входит в продукт Boomq Enterprise Edition, что позволит клиентам не только проводить нагрузочные тесты, но и получать глубокий анализ производительности с рекомендациями по оптимизации.

Как отмечают в «Перфоманс Лаб», многие компании, использующие «1С» в своих бизнес-процессах, зачастую не уделяют должного внимания тестированию производительности, что приводит к накоплению нерешенных проблем. Такие проекты по оптимизации производительности «1С» могут значительно повысить эффективность бизнеса за счет улучшений в ИТ-инфраструктуре.