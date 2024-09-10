При поддержке компании «Перфоманс Лаб» студенты магистратуры НИУ ВШЭ института МИЭМ освоили навыки тестирования и обеспечения качества ИТ-платформ.

Тестирование ИТ-систем организаций, различных порталов и приложений сегодня востребовано компаниями в силу экономии бюджетов, сохранения ресурсов и времени.

При поддержке «Перфоманс Лаб» было проведено 12 лекционных и 24 практических занятия в онлайне, где студенты прослушали теорию основ и принципов тестирования и обеспечения качества ИТ-платформ. Курс был рассчитан на слушателей, обучающихся в магистратуре «Компьютерные системы и сети». Об этом CNews сообщили представители «Перфоманс Лаб».

«К нам пришел запрос от НИУ ВШЭ института МИЭМ c просьбой рассказать студентам магистратуры, изучающим компьютерные науки, об основах тестирования ИТ-платформ. Для нас было честью, что руководство института выбрало компанию “Перфоманс Лаб”, поделиться компетенциями, учитывая, что уже более 13 лет мы специализируемся на всех видах тестирования и разработки, используя собственные решения», - сказал Алексей Горбачев, менеджер по продукту компании «Перфоманс Лаб».

Студенты НИУ ВШЭ Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова в рамках данной дисциплины смогли изучить разные методы тестирования ИТ-систем. Основной целью курса было получение знаний и навыков, необходимых для эффективного тестирования, отладки и контроля качества программных продуктов и ИТ-решений. Курс включал в себя изучение различных видов тестирования (функциональное, автоматизированное, нагрузочное). В рамках освоения данной дисциплины изучаются различные подходы к тестированию программного обеспечения, разрабатываются тестовые сценарии и планы, а также проводится тестирование с использованием различных инструментов и технологий. В результате освоения материала студенты получили комплексное понимание процессов тестирования и обеспечения качества в ИТ-индустрии, что позволит им успешно применять полученные знания на практике и, возможно далее, развиваться в данной сфере.

Задачей курса было формирование у студентов профессиональных навыков в области тестирования, что включает в себя способность проводить тесты, анализировать и оценивать качество программного продукта, разрабатывать и внедрять меры по обеспечению качества на всех этапах разработки.

«Мы рады, что наши студенты получили полезные знания и навыки такого востребованного сегодня направления в ИТ, как тестирование, и что именно компания "Перфоманс Лаб" стала для них проводником в столь интересную область знаний, нуждающуюся сегодня в высококлассных специалистах», - сказал Андрей Вишнеков, академический руководитель магистерской образовательной программы «Компьютерные системы и сети». Также он рассказал, что в институте есть серьезные планы дальнейшего сотрудничества, особенно в области проектной работы и ВКР (выпускная квалификационная работа студента), так как это дает хорошую основу для более глубокой проработки принципов тестирования.

В результате курса слушатели не просто получили теорию, а еще практические навыки в плане умения обосновывать необходимость применения одного или другого вида тестирования на разных этапах разработки ПО, умение создавать баг репорты в Jira и тестовые отчеты, умение тестировать бэк-енд (API), освоили синтаксис языка SQL и способы реализации SQL-запросов, научились писать запросы.

По отзывам студентов, курс был интересен и полезен. Так один из слушателей, Даниил Чуйко, рассказал, что для него было очень полезно с профессиональной точки зрения пройти данный курс по тестированию. Он отметил, что программа была довольно насыщенная и включала в себя много интересного: знакомство с основами тестирования, разработку тест-кейсов и программы на языке программирования Java, которая имитирует работу тестировщика, знакомство с Jmeter, где можно было создавать скрипты для тестирования нагрузки на определенный ресурс.

Еще один студент первого курса, Леонид Чашкин, поделился, что курс «Обеспечения качества и тестирования ИТ-систем» для него оказался также очень интересным. «Программа была грамотно выстроена и важно, что теория все время сопровождалась практикой: от создания и прохождения тест-кейсов до написания тестов на языке Java. Даже несмотря на то, что я не знал язык Java, преподаватели доступно все объясняли, что позволило создать собственные тесты. Благодаря тому, что курс был практико-ориентированным и на нем рассказывали про современные и актуальные инструменты, полученные знания удалось сразу применить в работе, где требовалось создать функциональный мониторинг системы», – отметил он.