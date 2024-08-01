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WhiteSource

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора 1
13.03.2020 В Open Source-проектах взрывной рост числа уязвимостей. На чем пишут самое «дырявое» ПО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

WhiteSource и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1292 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5555 1
Рексофт - Reksoft 485 1
Код Безопасности 776 1
Checkmarx 16 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 41 1
Sonatype 11 1
Profiscope - Профископ 7 1
Snyk 5 1
JFrog 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5500 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 1
OWASP - Open Web Application Security Project 138 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8532 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34132 2
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 21 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2467 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7447 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 405 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 1
Оцифровка - Digitization 5116 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 347 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60706 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24996 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6141 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 9 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12761 1
Google Android - приложения и разработчики 729 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 967 1
NULL Pointer Dereference - Null-Pointer Dereferencing 4 1
Repository - Репозиторий 1143 1
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 106 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5590 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1253 1
Apple iOS 8520 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 1
Oracle Java - язык программирования 3444 1
Ruby - Язык программирования 160 1
JavaScript - JS - язык программирования 1393 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 211 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 392 1
C/C++ - Язык программирования 879 1
Swordfish Security - AppSec Code 16 1
Swordfish Security - AppSec Hub 22 1
Swordfish Security - AppSec Track 15 1
АФТ - Репозиторий Ассоциации Финтех 10 1
Synopsys CodeDx 1 1
Сергеев Юрий 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 163984 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54337 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11312 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3794 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2108 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52835 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728268.
Создано именных указателей - 196166.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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