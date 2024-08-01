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WhiteSource
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|01.08.2024
|Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора 1
|13.03.2020
|В Open Source-проектах взрывной рост числа уязвимостей. На чем пишут самое «дырявое» ПО 1
WhiteSource и организации, системы, технологии, персоны:
|Dr.Web - Доктор Веб 1292 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5555 1
|Рексофт - Reksoft 485 1
|Код Безопасности 776 1
|Checkmarx 16 1
|Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 41 1
|Sonatype 11 1
|Profiscope - Профископ 7 1
|Snyk 5 1
|JFrog 11 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 138 1
|Сергеев Юрий 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163984 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54337 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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