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ПАК «Боцман Клик» включен в Репозиторий ИТ-решений для финансовой отрасли

Программно-аппаратный комплекс «Боцман Клик», разработанный компанией Smart Technologies Soft, вошел в Репозиторий ИТ-решений для финансовой отрасли (Репозиторий АФТ). Об этом CNews сообщили представители Smart Technologies.

ПАК «Боцман Клик» (регистрационный номер в реестре АФТ1067) — это коробочное решение, предназначенное для эффективного использования и управления кластерами баз данных внутри организации. Комплекс базируется на платформе контейнеризации «Боцман», включающей полный набор инструментов для управления и автоматизации инфраструктуры организации. Упрощаются и стандартизируются трудоемкие задачи: от управления ресурсами и мониторинга работы ИС и приложений до применения политик информационной безопасности; от использования GPU внутри контейнеров для задач ИИ и машинного обучения до разработки программного обеспечения с соблюдением концепции «безопасная разработка».

С помощью ПАК «Боцман Клик» можно решать следующие задачи финтеха: выявление мошенничества и кибербезопасности (обнаружение угроз в режиме реального времени, обнаружение аномалий в финансовых транзакциях, анализ сетевого трафика); аналитика финансовых услуг (системы управления рисками, платформы торговой аналитики, обнаружение мошенничества при транзакциях в режиме реального времени); аналитика потока кликов (анализ поведения пользователей, оптимизация воронки конверсий, аналитика веб-сайтов и приложений); анализ временных рядов (аналитика данных датчиков интернета вещей, анализ данных финансового рынка, решения для мониторинга и обеспечения наблюдаемости); ресурсоёмкие вычислительные задачи, требующие масштабирования обработки данных, сокращения задержки и повышения общей надёжности информационных систем.

До официального включения в Репозиторий АФТ ПАК «Боцман Клик» успешно прошел пилотные внедрения в ведущих компаниях финансового сектора.

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Цифровизация

«Включение в Репозиторий ИТ-решений для финансовой отрасли — важный шаг, подтверждающий зрелость и качество нашего решения. Современные банковские системы требуют высокой скорости обработки данных — даже незначительные задержки могут привести к потере клиентов или средств. Для гибкого реагирования на рост нагрузки важна масштабируемость, а для анализа транзакционных логов, содержащих миллиарды записей, необходима эффективная система хранения. Мы доказали, что ПАК "Боцман Клик“ готов к таким вызовам», — сказал Олег Кот, член совета директоров Smart Technologies.

«Мы заинтересованы в развитии отечественной экосистемы решений, которые позволяют финансовым организациям внедрять инновации быстрее и безопаснее. Такие продукты, как ПАК “Боцман Клик”, играют важную роль в технологической трансформации отрасли», — сказал Олег Моргун, начальник отдела развития технологий Ассоциации ФинТех.

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