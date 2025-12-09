AppSec Solutions предоставил инструмент для проверки безопасности open-source компонентов и цепочки поставок в репозитории АФТ

Отечественный вендор AppSec Solutions интегрировал анализатор AppSec.Track в конвейер репозитория АФТ, заместив зарубежный аналог. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Интеграция позволяет автоматизировать проверку безопасности библиотек с открытым исходным кодом и компонентов ПО, обеспечивая надежный контроль цепочек поставок и поддержку процесса безопасной разработки ПО. Код, попадающий в репозиторий АФТ, содержит большое количество компонентов открытого кода, что повышает риски для компаний, которые его используют. AppSec.Track внедрен в пайплайн, организованный Сообществом FinDevSecOps, который анализирует безопасность программного обеспечения, загружаемого в репозиторий, для возможности его безопасного использования финансовыми организациями.

«Рынок кибербезопасности растет прямо пропорционально с цифровизацией всех отраслей бизнеса, все время появляются новые технологии, которые требуют и новых подходов в кибербезопасности. Одна из наиболее чувствительных к потенциальным атакам отрасль – финтех. Российский онлайн-банкинг и другие финансовые услуги остаются одними из самых развитых и удобных в мире, а для того, чтобы они сохраняли статус и самых надежных и безопасных, важны консолидированные усилия российских ИБ-экспертов. И площадка «Ассоциации ФинТех» такую возможность предоставляет», — сказал Юрий Сергеев, генеральный директор AppSec Solutions.

«Отраслевой Репозиторий АФТ предлагает разнообразные инструменты, адаптированные под потребности участников финансовой отрасли. Помощь финансовым организациям в реализации отраслевых требований по информационной безопасности, и, в частности, организация процессов безопасной разработки ПО – приоритетные задачи «Ассоциации ФинТех». Уверен, что интеграция в Репозитории АФТ технологических решений от одного из лидеров российского ИБ-рынка позволит качественно улучшить уровень защиты программных продуктов, размещаемых в Репозитории АФТ», — сказал Олег Моргун, руководитель управления развития технологий «Ассоциации ФинТех».