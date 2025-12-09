Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения
|

AppSec Solutions предоставил инструмент для проверки безопасности open-source компонентов и цепочки поставок в репозитории АФТ

Отечественный вендор AppSec Solutions интегрировал анализатор AppSec.Track в конвейер репозитория АФТ, заместив зарубежный аналог. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Интеграция позволяет автоматизировать проверку безопасности библиотек с открытым исходным кодом и компонентов ПО, обеспечивая надежный контроль цепочек поставок и поддержку процесса безопасной разработки ПО. Код, попадающий в репозиторий АФТ, содержит большое количество компонентов открытого кода, что повышает риски для компаний, которые его используют. AppSec.Track внедрен в пайплайн, организованный Сообществом FinDevSecOps, который анализирует безопасность программного обеспечения, загружаемого в репозиторий, для возможности его безопасного использования финансовыми организациями.

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда
ит в банках

«Рынок кибербезопасности растет прямо пропорционально с цифровизацией всех отраслей бизнеса, все время появляются новые технологии, которые требуют и новых подходов в кибербезопасности. Одна из наиболее чувствительных к потенциальным атакам отрасль – финтех. Российский онлайн-банкинг и другие финансовые услуги остаются одними из самых развитых и удобных в мире, а для того, чтобы они сохраняли статус и самых надежных и безопасных, важны консолидированные усилия российских ИБ-экспертов. И площадка «Ассоциации ФинТех» такую возможность предоставляет», — сказал Юрий Сергеев, генеральный директор AppSec Solutions.

«Отраслевой Репозиторий АФТ предлагает разнообразные инструменты, адаптированные под потребности участников финансовой отрасли. Помощь финансовым организациям в реализации отраслевых требований по информационной безопасности, и, в частности, организация процессов безопасной разработки ПО – приоритетные задачи «Ассоциации ФинТех». Уверен, что интеграция в Репозитории АФТ технологических решений от одного из лидеров российского ИБ-рынка позволит качественно улучшить уровень защиты программных продуктов, размещаемых в Репозитории АФТ», — сказал Олег Моргун, руководитель управления развития технологий «Ассоциации ФинТех».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Бумажные водительские права, студбилеты, ОСАГО в России станут не нужны. Цифровая замена почти готова

Вышло исследование популярных «сетевых песочниц»

Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Бесследно и таинственно пропал активист борьбы с ИИ

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще