Получены сертификаты ФСБ России для ViPNet QTS Lite

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о получении сертификатов ФСБ России для квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей (ККС ВРК) ViPNet Quantum Trusted System Lite (ViPNet QTS Lite). Об этом CNews сообщили представители компании «ИнфоТеКС» .

Сертификаты № СФ/124-4509 от 05.05.2023 г., № СФ/124-4510 от 05.05.2023 г. подтверждают соответствие ПАК ViPNet «Распределительный узел квантовой сети лайт» (ViPNet «РУКС лайт») и ПАК ViPNet «Клиентский узел квантовой сети лайт (ViPNet «КУКС лайт») из состава ViPNet QTS Lite требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС3, временным требованиям к ККС ВРК для средств криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС.

ККС ВРК ViPNet QTS Lite обеспечивает квантовозащищенными ключами средства криптографической защиты информации в автоматическом режиме. Технология квантового распределения ключей решает важную криптографическую задачу — доверенную доставку ключей шифрования в средства криптографической защиты информации без участия человека. Особенностью ее использования является то, что она обеспечивает полную секретность вырабатываемых ключей шифрования. Возможность их компрометации потенциальным злоумышленником исключается, так как любая попытка измерить передаваемые квантовые состояния приводит к их искажению, что не может остаться незамеченным. Система ViPNet QTS Lite формирует парные симметричные ключи для заданных пар оконечных узлов-потребителей ключей, что обеспечивает шифрование данных между этими парами узлов в режиме «точка-точка», благодаря этому компрометация любого из оконечных узлов не приводит к компрометации всей остальной сети.

Подтвержденное сертификатами соответствие ККС ВРК ViPNet QTS Lite установленным требованиям ФСБ России позволяет использовать ее для защиты информации в информационной инфраструктуре коммерческих и финансовых организаций или государственных систем.

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Компания «ИнфоТеКС» — разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В портфеле ИнфоТеКС более 50 продуктов для защиты информации, выпускаемых под брендом ViPNet. В штате группы компаний «ИнфоТеКС» около 1500 сотрудников в девяти городах России, партнерская сеть включает в себя более 300 компаний.