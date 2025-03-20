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Индексная книга (каталог) CNews*
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ВРК-1 Вагонная ремонтная компания 1


20.03.2025 Прорывная сеть квантовой связи РЖД не может полноценно использоваться: мешает отсутствие сертификатов ФСБ 1
29.06.2023 Получены сертификаты ФСБ России для ViPNet QTS Lite 1
31.03.2021 Prof-IT Group завершила проект перевода завода ВРК «Сапфир» на новую ERP-систему 1
15.12.2020 «Лестэр ИТ» снизила стоимость интеграционных решений для платформы ИРС «Перевозки» 1
05.06.2020 ABB обеспечила дистанционную поддержку СПГ-танкера «Совкомфлота» при раннем прохождении Северного морского пути 1
02.11.2018 CNews соберет в Москве аналитиков и экспертов по большим данным 1
20.06.2018 Регистратор ВРК сдал отчетность в формате XBRL на базе программы «Фабрика XBRL» 1
23.06.2011 Объем украинского рынка мобильной рекламы в 2010 г. составил $0,9 млн 1
31.03.2011 Объем российского рынка контекстной рекламы в 2010 г. составил 16,85 млрд руб. 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

ВРК-1 и организации, системы, технологии, персоны:

8324 2
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Синтегс - Синтегро консалтинг 47 1
SAP SE 5303 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 58 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 455 1
Аэроклуб ИТ 3 1
Lester - Лестэр Информационные Технологии 11 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1198 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
Силовые машины 111 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 60 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Фармстандарт АО 40 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 42 1
Ямал СПГ 10 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 26 1
ABB Marine & Ports 3 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 98 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3163 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51515 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31202 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6741 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4803 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 469 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4796 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 109 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8552 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14059 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7196 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 650 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5832 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12698 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3884 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24705 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9497 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11530 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6902 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1510 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6701 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12663 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7901 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 765 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10642 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17187 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12876 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20849 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1559 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 319 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10224 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2041 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 975 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1580 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1343 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 566 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4815 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4303 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1156 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67368 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1041 1
Синтегс - Фабрика XBRL 31 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
1С:ERP Управление предприятием 567 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) 13 1
ABB Azipod 4 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 28 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 307 1
ABB Ability 18 1
QNAP QTS 22 1
Lester ИРС Перевозки - Информационно-Расчетная Система Перевозки 5 1
InfoTeCS - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 3 1
Руденко Владимир 5 1
Аршавский Анджей 31 1
Евсин Александр 12 1
Буйлов Юрий 13 1
Новожилова Варвара 3 1
Россинский Евгений 9 1
Старовойтов Александр 13 1
Мироненков Антон 16 1
Сотниченко Сергей 5 1
Мунерман Илья 4 1
Ясный Илья 1 1
Боголюбова Мария 1 1
Данилов Артем 2 1
Евдокименков Андрей 3 1
Шрайбман Игорь 5 1
Рыженко Галина 1 1
Сударкин Евгений 26 1
Тонковидов Игорь 2 1
Koskela Juha - Коскела Юха 4 1
Гаськов Владимир 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146370 4
Украина 7643 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43596 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52336 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17230 1
Земля - планета Солнечной системы 10422 1
Казахстан - Республика 5587 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 867 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48565 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6027 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51734 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5830 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3996 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24390 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2149 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3195 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14640 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7100 1
Экономический эффект 1084 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 641 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2113 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 193 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3461 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 144 1
AIN.UA 103 1
Gartner - Гартнер 3564 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 1
CNews Большие данные 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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