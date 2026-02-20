Получите все материалы CNews по ключевому слову
Квант-Телеком
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Квант-Телеком и организации, системы, технологии, персоны:
|9to5Google 58 2
|9to5Mac 70 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2218 2
|Independent 111 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1094 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3770 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420607, в очереди разбора - 726189.
Создано именных указателей - 190807.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.