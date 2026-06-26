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Индексная книга (каталог) CNews*
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Квантовая телепортация передача квантового состояния на расстояние квантовые повторители квантовый скачок квантовое туннелирование

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.06.2026 В России появится новый электронный реестр должников. Оказаться в нем может каждый 1
18.06.2025 «Билайн Big Data & AI» и Ivideon создают технологический альянс нового поколения для запуска бизнес-решений на основе искусственного интеллекта 1
05.06.2025 Китай придумал и испытал защиту от квантового взлома обычных линий связи 1
28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  2
09.08.2024 В Азии запущена первая коммерческая квантовая сеть связи 2
02.04.2024 Россия и Китай создали защищенный спутниковый квантовый канал связи длиной 3800 км 1
18.12.2023 «Точка» запустила сервис «Ассистент» для решения бизнес-задач 1
29.12.2022 Николай Козак, Дом.рф: Февраль 2022 г. для нас стал уколом адреналина в части имортозамещения ИТ 1
05.10.2022 Профессор НИЯУ МИФИ разъяснил ценность достижений нобелевских лауреатов по физике 1
02.02.2022 5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить 1
05.01.2022 Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров 1
17.12.2021 Главные научные открытия 2021 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
18.10.2021 Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами 1
21.07.2021 Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных 1
18.05.2021 В Apple Music появится музыка в студийном качестве 1
12.04.2021 Татьяна Вандышева -

Благодаря ИТ на рынке выживут и традиционные ритейлеры, и новые экосистемы

 1
16.12.2020 Group-IB и «Билайн бизнес» запускают «Сервис защиты от киберугроз» 1
05.08.2020 В России потратят 19,5 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
30.07.2020 В России потратят 19,5 миллиардов на квантовые коммуникации 1
20.05.2020 Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба 1
26.03.2020 Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы 1
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 3
30.12.2019 Впервые в мире проведена квантовая телепортация 2
17.12.2019 4 главных научных открытия года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
29.11.2019 Власти подключат частников к оказанию госуслуг 1
17.10.2018 «Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети 1
12.04.2018 Prytek объявила о выходе на российский рынок с портфелем из 30 международных технологических компаний 1
12.03.2018 Впервые создан «процессор» для квантовых компьютеров размером в один атом 1
25.01.2016 Wikimart создает единую систему развития онлайн- и оффлайн-торговли на платформе SAP 1
12.10.2015 Polycom анонсировала новые решения для совместной работы 1
11.04.2014 Что ждет ритейл через 5 лет: прогнозы экспертов 1
21.03.2014 ОАЭ представили первые результаты экономии на е-паспортах 1
17.06.2013 Кванты запутали по обычному оптоволоконному кабелю 1
07.09.2012 Рекорд квантовой телепортации: 143 км 1
25.05.2012 Квантовая телепортация: теперь на 143 км 1
23.01.2009 Сверхдальняя атомная телепортация: новый рекорд 1
13.11.2006 Фотоны научились выпускать поштучно 1
13.11.2006 Фотоны научились выпускать поштучно 1
10.10.2006 Квантовая телепортация выходит на новый уровень 2
10.10.2006 Квантовая телепортация выходит на новый уровень 2

Публикаций - 49, упоминаний - 56

Квантовая телепортация и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9676 9
Google LLC 12594 4
Intel Corporation 12769 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1080 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 148 3
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 2
Умник 36 2
Ростелеком 10857 2
Yandex - Яндекс 9089 2
Microsoft Corporation 25687 2
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 53 2
Toshiba Corporation 2979 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9461 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 319 2
MCI 176 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 580 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 20 1
QSpace Technologies - КуСпэйс Технологии 3 1
Sycamore Networks - SCMR 57 1
Graphene Manufacturing Group 1 1
Лаборатория Наносемантика - Синтелли - Syntelly 13 1
Groq 6 1
FinalSpark 2 1
Suno - Suno AI 11 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 909 1
SAP SE 5575 1
Cisco Systems 5350 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 1
Apple Inc 13052 1
Oracle Corporation 7052 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 763 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2966 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1457 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 591 1
Diasoft - Диасофт 1120 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1089 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 907 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
Vodafone Group 1411 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8733 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1700 2
РВК - Российская венчурная компания 569 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1050 2
Boeing 1030 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
UMG - Universal Music Group - Deutsche Grammophon - PolyGram - Grammophon-Philips Group - Siemens & Halske 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 1
ГПБ - Газпромбанк 1261 1
Tesla Motors 450 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1197 1
Газпром нефть 702 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 480 1
Лента - Утконос 179 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1859 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 1
ЦИАН - CIAN 186 1
Сконтел 10 1
Barclays 122 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 1
Citi - Citibank 158 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Prytek 3 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
WikiMart - Викимарт 53 1
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 407 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3183 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 2
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5924 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6500 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 514 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1559 34
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Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 540 25
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 280 15
Телепортация 75 14
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5221 3
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 2
9-мм пистолет Макарова 7 2
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 624 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1601 2
Acer Predator 223 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1547 2
Intel Itanium 649 2
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 228 1
OpenAI - ChatGPT 678 1
Geely Group - Geely Zeekr 22 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 56 1
Groq LPU - Groq Language Processing Unit 2 1
QuantumCTek - Xiaohong 5 1
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI - Билайн BI - Beeline BI 36 1
ХайТэк - LinQ HPD - ускоритель нейронных сетей - LinQ HPS ускоритель для высокоплотных вычислений - LinQ HPQ 32 1
Google DeepMind - Veo 9 1
Cerebras - WSE - Wafer Scale Engine 6 1
Google Chrome - браузер 1687 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7569 1
Apple iPad 3990 1
Linux OS 11416 1
Новые облачные технологии - МойОфис 949 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3097 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6179 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 1
Apple AirPods - Наушники 172 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 1
Microsoft Office 365 1035 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 936 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 504 1
НКТ - Р7-Офис 535 1
Apple Music 124 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 1
Bennett Charles - Беннетт Чарльз 5 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 3
Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 2
Grover Lov - Гровер Лов 6 2
Хеммер Филипп 6 2
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 2
Williams Carl - Уильямс Карл 4 2
Shields Andrew - Шилдс Эндрю 9 2
Amer Nabil - Эймер Набил 2 2
Chuang Isaac - Ченг Айзек 6 2
Shore Peter - Шор Питер 8 2
Deutsch David - Дойч Дэвид 3 2
Schoenmeyr Ivar - Шонмеер Ивар 2 2
Benioff Paul - Бениофф Пол 4 2
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 12 2
Лукин Михаил 16 2
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 2
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 2
Солонин Виталий 90 2
Покушалова Ольга 15 2
Feynman Richard - Фейнман Ричард 12 2
Вялый Михаил 2 2
Галаев Дмитрий 1 1
Анисимова Елена 1 1
Yoshino Akira - Есино Акира 1 1
Weinstein Ira - Вайнштейн Айра 9 1
Eisaman Matthew - Айсаман Мэттью 1 1
Цайлингер Антон 1 1
Зайлингер Антон 1 1
Ионов Александр 3 1
Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 1
Глазков Борис 48 1
Акимов Максим 192 1
Хайруллин Айрат 108 1
Онищенко Владислав 98 1
Абуталимов Заур 19 1
Коробов Евгений 31 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 442 1
Наквасин Сергей 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 164468 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54433 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18946 10
Европа 24903 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 6
Земля - планета Солнечной системы 10826 4
Германия - Федеративная Республика 13146 4
США - Калифорния 4808 4
Австрия - Австрийская Республика 1353 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47259 3
Дания - Королевство 1332 3
Индия - Bharat 5836 3
Израиль 2846 3
США - Нью-Йорк 3174 3
Китай - Пекин - Beijing 1087 3
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 45 2
США - Нью-Йорк штат 251 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 25 2
Япония 13753 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 2
Сингапур - Республика 1942 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 2
Франция - Французская Республика 8136 2
Великобритания - Лондон 2427 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 2
Германия - Бавария - Мюнхен 483 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
США - Пенсильвания 372 2
США - Иллинойс 338 2
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 12 2
Арктика - Северный полюс 183 2
Ближний Восток - Месопотамия 23 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1237 1
Южная Корея - Республика 7009 1
Швеция - Королевство 3770 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19365 1
Европа Восточная 3137 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3434 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33352 21
Физика - Physics - область естествознания 2916 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52969 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8759 9
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27005 4
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3123 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1365 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4589 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11189 3
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 577 3
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 381 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5612 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12178 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10190 3
Закон Мура - Moore's law 213 3
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4777 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6578 2
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Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 880 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1989 2
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Nature 827 9
9to5Google 59 2
New Scientist 1448 2
9to5Mac 70 2
Phys.org 972 2
Optics Express 12 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2343 1
South China Morning Post 91 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Independent 111 1
Communications Physics 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8542 4
IBM Research 109 2
IDC - International Data Corporation 4967 1
Gartner - Гартнер 3649 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 833 1
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KuppingerCole Analysts AG 8 1
Wainhouse Research 40 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 5
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 4
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1716 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 3
PVHS - Palos Verdes High School 3 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 12 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 253 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
University of Bristol - Бристольский университет 85 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 57 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 98 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 1
Austrian Academy of Sciences - Österreichische Akademie der Wissenschaften - Австрийская академия наук 6 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 1
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 1
Harvard University - Harvard John A. Paulson SEAS - Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences - Гарвардская школа инженерных и прикладных наук 6 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
IQC - Institute for Quantum Computing - Институт квантовых вычислений при Ватерлоо 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 24 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 483 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 180 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 78 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 4
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
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